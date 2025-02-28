Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διέρρηξαν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Φάνη Παππά στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας ζημιές - Δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται και από κάμερες κλειστού κυκλώματος πρόκειται για 3 άτομα, 2 γυναίκες και 1 άνδρας, που χρησιμοποιώντας μία βαριοπούλα σπάνε την πόρτα

Κάμερα

Επίθεση βανδάλων στο βουλευτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στη Β εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά.

Όπως φαίνεται και από κάμερες κλειστού κυκλώματος των γραφείων, πρόκειται για 3 άτομα, 2 γυναίκες και 1 άνδρας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας μία βαριοπούλα σπάνε την πόρτα και μπαίνουν στον χώρο των γραφείων τα οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστά. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα και άρχισαν να σπάνε τα πάντα, υπολογιστές, τζαμαρίες.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ΝΔ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark