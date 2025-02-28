Επίθεση βανδάλων στο βουλευτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στη Β εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά.

Όπως φαίνεται και από κάμερες κλειστού κυκλώματος των γραφείων, πρόκειται για 3 άτομα, 2 γυναίκες και 1 άνδρας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας μία βαριοπούλα σπάνε την πόρτα και μπαίνουν στον χώρο των γραφείων τα οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστά. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα και άρχισαν να σπάνε τα πάντα, υπολογιστές, τζαμαρίες.



Πηγή: skai.gr

