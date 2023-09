ΝΔ προς Κασσελάκη: Δεν δώσαμε ποτέ στήριξη στον Μπέο για να την άρουμε Πολιτική 13:11, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

219

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Φαίνεται ότι, εκτός από τη δική του εκδοχή μεταπολιτικής, ο κ. Κασσελάκης υπηρετεί και τη μετα-αλήθεια! Αυτονόητη και δεδομένη η καταδίκη κάθε πράξης βίας» δηλώνει η ΝΔ