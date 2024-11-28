ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η αναβίωση του παλιού δικομματισμού και οι στόχευση των δύο αντιπάλων

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ένα νέο τοπίο, που θυμίζει άλλες εποχές, όταν ο δικομματισμός “ανθούσε” και η πόλωση ήταν χαρακτηριστικό όχι μόνο των πολιτικών αλλά και μεταξύ των ψηφοφόρων τους, θυμίζει το τελευταίο διάστημα η δικομματική κόντρα που αναβίωσε μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Λίγο η ανάδειξη εκ νέου στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη του Νίκου Ανδρουλάκη και το δυναμικό αντιπολιτευτικό του “come back”, λίγο ο κατακερματισμός της αριστεράς και η καθαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ από το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προλείαναν το έδαφος για την αναζωπύρωση της πόλωσης που χαρακτήριζε τα δύο κόμματα προ δεκαετιών.

Η “παρένθεση πολιτικού πολιτισμού” που επέβαλε η δύσκολη εποχή της κρίσης, με τη συγκυβέρνηση των δύο μεγάλων τότε κόμματων, αλλά και η μετέπειτα “καθίζηση” του ΠΑΣΟΚ, είχαν μετατοπίσει το “στόχαστρο” τόσο της Πειραιώς όσο και της Χαριλάου Τρικούπη προς άλλες κατευθύνσεις και προς άλλους αναδυόμενους πολιτικούς αντιπάλους. Ωστόσο, οι νέες συγκυρίες αλλάζουν και πάλι τα δεδομένα και αντίστοιχα τη στάση των δύο κομμάτων, με διαφορετικές στοχεύσεις μεν, αλλά με ξεκάθαρη πρόθεση και των δύο πλευρών να “ονοματίσουν” τον πολιτικό τους αντίπαλο και να συσπειρώσουν το πολιτικό κοινό τους.

Στο κλίμα αυτό συμβάλλει και το αποτύπωμα των δημοσκοπήσεων, που φαίνεται να έχουν παγιώσει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με αυξανόμενο ποσοστό και με μεγάλη “ανάσα” από το τρίτο κόμμα. Στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, στην πρόθεση ψήφου επί του συνόλου του δείγματος, έδειξε ότι η ΝΔ διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 24%. Στη δεύτερη θέση έρχεται το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με ποσοστό 14% ενώ τρίτο έρχεται το ΚΚΕ με ποσοστό 7,5%. “Μάχη” για την τέταρτη θέση δίνουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Ελληνική Λύση που συγκεντρώνουν ίδιο ποσοστό 6,5%, ενώ με βάση τη μέτρηση, το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη Κίνημα Δημοκρατίας φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή με ποσοστό 4%, όπως και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 3,5% και η Νίκη με 3%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5% και η Νέα Αριστερά 2%. Μόλις 1,5% συγκεντρώνουν οι Σπαρτιάτες. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 15%.

Υπό τις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται και λίγο πριν γίνει η πολυσυζητημένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, την ερχόμενη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, έχουν γίνει σχεδόν ημερήσια διάταξη οι κόντρες μεταξύ στελεχών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας στο επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, από την ακρίβεια και τη μείωση ή όχι του ΦΠΑ, έως την υγεία ή τα εργασιακά. Ένα κλίμα που δεν φαίνεται όμως, να επηρεάζει τη συνάντηση των δύο αρχηγών, ούτε να επιδιώκεται κάποιου είδους “ανακωχή” μέχρι τότε. Άλλωστε το συγκρουσιακό κλίμα που δημιουργείται μάλλον εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, με δεδομένο πως το ΠΑΣΟΚ θέλει να εμφανίζεται ως ο εναλλακτικός πόλος στη ΝΔ και η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει αναγνωρίσει ως βασικό της αντίπαλο και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Αμφότεροι οι κ. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης έχουν λόγο να σηματοδοτήσουν ότι αποτελούν τους δύο “μονομάχους” στην πολιτική σκηνή, προκειμένου αφενός ο πρώτος, για να συσπειρώσει την εκλογική βάση της ΝΔ που εμφάνισε μια “αποστασιοποίηση” ή μία τάση προς τα δεξιότερα της ΝΔ και ο δεύτερος για να επιβεβαιώσει και με πολιτικές θέσεις και αντιπολιτευτικές κινήσεις ότι είναι ο μόνος που μπορεί να σταθεί αντιπολιτευτικά και να αντιπαρατεθεί με όρους κυβερνησιμότητας με την κυβέρνηση.

Αναφορικά με την ατζέντα της συζήτησης, το Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε δια του εκπροσώπου του Παύλο Μαρινάκη να χαρακτηρίσει “θεσμική” τη συνάντηση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα, ούτε ετέθησαν κάποιοι όροι. Από την άλλη βέβαια, την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη διαρρέεται πως ο κ. Ανδρουλάκης θα θέσει επί τάπητος όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τη χώρα όπως η οικονομία, η ακρίβεια, το στεγαστικό, η υγεία, ενώ στο ίδιο κάδρο θα βάλει τα εθνικά, τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου, επαναφέροντας με αυτόν τον τρόπο στο τραπέζι και το θέμα των παρακολουθήσεων.

Σε κάθε περίπτωση το πλάνο των δύο αντιπάλων αναμένεται να ξεδιπλωθεί στο σύνολό του και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, η οποία αναμένεται να επισφραγίσει αυτή τη “νέα εποχή” του παλιού δικομματισμού.

Πηγή: skai.gr

