Μητσοτάκης: Η διαγραφή Σαμαρά ήταν απαραίτητη

"Η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της κι εμείς επιμένουμε στις δικές μας θέσεις. 'Αρα αυτή τη στιγμή περιθώριο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος για τη μια διαφορά περί ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να συζητήσουμε και άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στον τομέα αυτόν δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη εφ όλης της ύλης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Ο κ.Μητσοτάκης επισήμανε ότι εάν το καλό κλίμα μεταξύ του ιδίου και του Τούρκου προέδρου καθώς και των υπουργών Εξωτερικών "κάποιοι το ερμήνευσαν ως ενδοτικότητα τότε το λάθος είναι δικό τους".

Ο κ.Μητσοτάκης αναφερόμενος στη διαγραφή του κ.Σαμαρά την χαρακτηρίζει "δυσάρεστη αλλά απαραίτητη" λέγοντας ότι "ξεπέρασε τα όρια".

"Αυτά τα οποία ειπώθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη ξεπέρασαν κατά πολύ αυτά τα οποία είχαν ειπωθεί στο παρελθόν και κατά συνέπεια έκρινα ότι δεν έχω καμία άλλη επιλογή" είπε και προσέθεσε: "Δεν μπορώ εγώ να επιτρέπω να διακινούνται τέτοιες θεωρίες, να με κατηγορούν εμένα και τον υπουργό Εξωτερικών ότι δήθεν κάνουμε μυστική διπλωματία, ότι είμαστε ενδοτικοί".

Σε ερώτηση τι ήταν αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο στα λεγόμενα του κ.Σαμαρά ο πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων: "Δεν ήταν και λίγα. Η φράση η οποία ειπώθηκε για τα χαριεντίσματα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια συνάντηση άτυπη που έγινε με τον κ.Ερντογάν. Τέτοιου είδους αναφορές που υπονομεύουν και περίπου κατηγορούν εμένα και τον υπουργό Εξωτερικών για μειοδοσία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Και εν πάση πειρπτώσει δεν μπορεί κάποιος να υποδεικνύει στον πρωθυπουργό να απολύσει τον υπουργό Εξωτερικών".

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης βουλευτών "ίσως φίλα προσκείμενων στον κ.Σαμαρά" από τη ΝΔ, ο κ.Μητσοτάκης είπε: Καμία τέτοια πιθανότητα δεν βλέπω. Έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση με εντολή τετραετίας".

Αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή και την άποψη που εξέφρασε για τη διαγραφή του κ.Σαμαρά, ο πρωθυπουργός είπε ότι διαφωνεί. "Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο προστάτεψα και το κύρος της κυβέρνησης και το κύρος της παράταξης" είπε.

Ο κ.Μητσοτάκης από τη βάση των Ραφάλ στην Τανάγρα είπε ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει σήμερα η Πολεμική Αεροπορία. "Είναι ένα αεροσκάφος με τεράστιες δυνατότητες" είπε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί επίσης σε πρώτη φάση και 20 αεροσκάφη F-35 τα οποία έχουν τεχνολογία Stelth και δεν εντοπίζονται από ραντάρ. Τέλος, αναφέρθηκε στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων λέγοντας ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να αυξηθούν στο πλαίσιο της αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

