Ν. Παπαθανάσης: Γενναία η απόφαση του Χρ. Τριαντόπουλου - Χ. Μαμουλάκης: Εξόχως αντισυνταγματική κίνηση

«Υπάρχουν ακόμα πολιτικοί που ζητούν οι ίδιοι να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν από τον φυσικό τους δικαστή», δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, χαρακτηρίζοντας γενναία την απόφαση του πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Τριαντόπουλου, να ζητήσει να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο, χωρίς προανακριτική, για την υπόθεση των Τεμπών.

Αντιδρώντας στα επικριτικά σχόλια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, που έκανε λόγο για «εξόχως αντισυνταγματική κίνηση του κ. Τριαντόπουλου και της κυβέρνησης», ο κ. Παπαθανάσης τόνισε: «Ο κ. Τριαντόπουλος έλαβε μία γενναία απόφαση να ζητήσει να δικαστεί από τον φυσικό του δικαστή. Υπάρχουν ακόμα Έλληνες και κόμματα που εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη και δεν την βλέπουν αλά καρτ. Ναι υπάρχουν πολιτικοί που λαμβάνουν αυτές τις γενναίες αποφάσεις και ζητούν να πάνε οι ίδιοι στη δικαιοσύνη για να αποδείξουν την αθωώτητά τους, για αυτό αναμένετε την εξέλιξη. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε δικαιοσύνη, μιλάμε για τη δικαιοσύνη που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, που πρέπει όλοι οι Έλληνες να την εμπιστευόμαστε».

«Η κίνηση του κ. Τριαντόπουλου είναι εξόχως αντισυνταγματική, προσβάλει τη δημοκρατία μας. Ζητάτε να κριθεί από το ειδικό δικαστήριο χωρίς μάρτυρες, χωρίς να ανοίξει η υπόθεση, χωρίς να αναβαθμιστεί. Και αφού μιλάτε για γενναιότητα γιατί δεν τον καλείτε να άρει την βουλευτική του ασυλία; Για τον κ. Καραμανλή γιατί δεν έγινε το ίδιο; Δηλαδή ο κ. Καραμανλής από τι διέπετο, από γενναιότητα ή δειλία; Είστε σε τόσο δεινή θέση, που καταπατάτε ακόμα και το Σύνταγμα», ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.