Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρέθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο διευθυντής του «Ελληνικού FBI», Φώτης Ντουίτσης, ενώ ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

Σε δήλωση του ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε: «είμαι πρωτίστως σήμερα εδώ για να σας μεταφέρω την ικανοποίησή μου και τις ευχαριστίες μου για τις πολύ σημαντικές επιτυχίες που μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα, η Διεύθυνση αυτή έχει καταφέρει να επιδείξει».

Είπε ακόμα ότι «θυμάμαι όταν συνομιλούσαμε με τον υπουργό πριν από κάποιο διάστημα και μου παρουσίασε αυτήν την οργανωτική πρωτοβουλία, την αγκάλιασα και τη στήριξα αμέσως. Και θυμάμαι επίσης και την καχυποψία με την οποία είχε αντιμετωπιστεί η ανακοίνωση της δημιουργίας της ΔΑΟΕ, όταν αυτό έγινε πριν από κάποιους μήνες.

Καταφέρατε και διαψεύσατε, θα έλεγα, τους συστηματικούς επικριτές της δράσης αυτής της κυβέρνησης και αποδείξατε ότι έχετε να παίξετε έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε ότι «θέλω και εγώ να σταθώ ιδιαίτερα στις δύο επιχειρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ μεγάλου δικτύου παράνομων καπνικών προϊόντων, το οποίο είχε και σαφή διασύνδεση με αυτό το οποίο αποκαλούσαμε Greek Mafia, αλλά και στην πολύ αποτελεσματική πρώτη επιχείρηση την οποία κάνατε για την αντιμετώπιση της διακίνησης λαθραίων και νοθευμένων καυσίμων σε πολλά πρατήρια αλλά και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους» και προσέθεσε: «Νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι όταν μίλησα για πρώτη φορά για αυτή την έννοια της νομιμότητας παντού, το εννοούσαμε. Και έχετε επιδείξει επιτυχίες και εξιχνιάσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, υποθέσεις που για πολύ καιρό ταλάνιζαν τη δημόσια συζήτηση, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει να επιδείξουμε εκείνα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θέλω να σταθώ και εγώ με τη σειρά μου στην ανάγκη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των συνεργασιών με ξένες υπηρεσίες. Είναι κάτι το οποίο ήδη το κάνετε πολύ αποτελεσματικά, καθώς γνωρίζουμε καλά ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει σύνορα και θα προσπαθεί πάντα να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από οποιαδήποτε διωκτική αρχή.

Και να επισημάνω και με πολύ μεγάλη έμφαση την προτεραιότητα που δίνω στη χρήση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη επεξεργασία πληροφοριών και κατά συνέπεια πιο στοχευμένες δράσεις και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα».

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ακόμα: «Χαίρομαι που κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση και θα έχετε την στήριξη και τη δική μου στην περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας και με εξοπλισμό αλλά και με τέτοια σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Και είμαι και σε μία συζήτηση με τον υπουργό να μπορέσουμε να βρούμε και έναν τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει μία πρόσθετη οικονομική υποστήριξη της υπηρεσίας σας, αναλόγως με τα αποτελέσματα τα οποία φέρνετε».

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο, ένα μέρος του οφέλους για τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο ποσοτικοποιείται σχετικά εύκολα να μπορεί να επιστρέφει σε εσάς αλλά κυρίως στα στελέχη της Διεύθυνσης, έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι υπάρχει μια, όχι μόνο ηθική, αλλά και υλική αναγνώριση της πολύ σημαντικής δουλειάς που κάνετε.

Συνεχίστε λοιπόν να στέλνετε αυτό το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, ότι δεν υπάρχουν συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες είναι πέραν του νόμου», είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εξαιρετική συνεργασία που έχετε και με τις εισαγγελικές αρχές, διότι ο κύκλος τον οποίον περιγράψατε είναι συνεχής, αλλά ο τελικός σκοπός πρέπει να είναι να αποδίδεται δικαιοσύνη, να καταδικάζονται οι ένοχοι και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύεται όχι μόνο ο κρατικός προϋπολογισμός από τεράστια έσοδα, αλλά κυρίως οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια. Οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο τους φροντίζει και τους προστατεύει. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια από καρδιάς για την δουλειά σας και καλή συνέχεια».

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για πολύ μεγάλη, εξαιρετικά ισχυρή επάρκεια της συγκεκριμένης Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή της ικανότητα, τονίζοντας ότι πριν από λίγες ημέρες έκανε ταυτόχρονα δύο μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό έχει δύο αποτελέσματα, είπε ο υπουργός, το ένα αφορά την προστασία του κρατικού προϋπολογισμού, των δημοσίων πόρων και το δεύτερο την προστασία των καταναλωτών.

Είναι ένα βήμα της κυβέρνησης για την προστασία του συμφέροντος των πολιτών και της διασφάλισης πόρων για να ασκηθεί η κοινωνική πολιτική, ανέφερε.

