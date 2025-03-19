Συνάντηση με την αναπληρωτή πρωθυπουργό της Σλοβενίας θα έχει στη Λουμπλιάνα ο Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί στη Λιουμπλιάνα σήμερα, Τετάρτη 19 Μαρτίου και ώρα 4:00 μ.μ., με την Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας, Tanja Fajon.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 5:15 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο και δείπνο εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.