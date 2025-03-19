Κοντογεώργης για την υπόθεση Τριαντόπουλου: Να απεμπλακεί η ποινική διαδικασία από πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς

Από την τραγωδία των Τεμπών ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στο "Open". Η τραγωδία των Τεμπών κινητοποίησε την κοινωνία και, βέβαια, και το πολιτικό σύστημα, ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του, με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι «ακόμη περιμένουμε από την αντιπολίτευση να απαντήσει στις προτάσεις του πρωθυπουργού για αλλαγή στη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86 και εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τους ίδιους τους δικαστές».

Συγχρόνως, ο Θ. Κοντογεώργης διεμήνυσε πως «δεν υπάρχει θέμα κακής δημοσιότητας, υπάρχει θέμα πολιτικού τυχοδιωκτισμού, όπου αντιμετωπίζεται το κάθε στάδιο της ποινικής προδικασίας με όρους πολιτικής νίκης ή πολιτικής ήττας. Αυτό αντιμετωπίσαμε σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση, όταν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να χωρέσουν στον κομματικό ανταγωνισμό δίνοντας πολιτικά χαρακτηριστικά σε μια ποινική διαδικασία. Η κυβέρνηση θεσμικά, πολιτικά και με ενσυναίσθηση θέτει θεσμικές αλλαγές».

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο ειδικότερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σχολίασε ότι αυτή είναι η θεσμική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί και αυτή είναι η ανταπόκριση στο κοινωνικό συλλογικό αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, «οτιδήποτε έρχεται αιτιολογημένα από τη δικαιοσύνη, εμείς διευκολύνουμε», διαβεβαίωσε ακόμη.

Εξάλλου, όπως επεσήμανε ο υφυπουργός σε άλλο σημείο της συνέντευξης, «ο κ. Τριαντόπουλος λέει ότι πιστεύει στην αθωότητά του αλλά λέει και κάτι ακόμη που δεν το λένε οι υπόλοιποι: ότι πιστεύει στη δικαιοσύνη. Άρα, κατ' ευθείαν στο φυσικό δικαστή». Και, εν κατακλείδι, «ό,τι θα γινόταν στην προανακριτική, με καλύτερο τρόπο θα το κάνουν οι δικαστές». Μάλιστα, ο Θ. Κοντογεώργης περιέγραψε και τις δυνατότητες που έχει το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο «μπορεί να καλέσει όποιον νομίζει μπορεί να διευρύνει κατηγορητήριο κ.α.». Συμπερασματικά ,«ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει προκειμένου να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση».

Κληθείς να σχολιάσει την πολιτική κόντρα γύρω από τα πρόσωπα των κ.κ. Τσάφου και Δοξιάδη, απάντησε πως «και για τις δυο περιπτώσεις δόθηκαν εξηγήσεις». Πάντως, συμπλήρωσε, «κάθε μέρα κρινόμαστε για όλα». Ειδικώς δε για τον υφυπουργό Ενέργειας, ανέφερε ότι «έκανε τότε μια τοποθέτηση, την έσβησε, αναγνώρισε το λάθος γιατί ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλο θέμα, κάθε μέρα αξιολογούμαστε για τη δουλειά που θα κάνουμε. Η κριτική πρέπει να είναι πιεστική και αυστηρή», αναγνώρισε. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, «θα προχωρήσουμε με αυτά που έχουμε πει, και το 2027 οι πολίτες θα αξιολογήσουν αν κάναμε καλά τη δουλειά, αν δίνουμε προσδοκία για την επόμενη μέρα».

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, ο Θ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση ασκεί με πλήρη τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματά της, έχει αυτοπεποίθηση στην εξωτερική πολιτική. Το έργο θα προχωρήσει, έγιναν ανακοινώσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία». Ζήτησε, όμως, «να είμαστε νουνεχείς όταν αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει, έχει τους απαραίτητους διαύλους προκειμένου να έχει το ρόλο που έχει στην περιοχή, ένα ρόλο αναβαθμισμένο».

Με αφορμή, τέλος, τη διεξαχθείσα πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, που έληξε την Τρίτη στη Γενεύη, υπογράμμισε ότι αποτελεί προτεραιότητα για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ταυτόχρονα με την επισήμανση ότι μία είναι η διαφορά, αναφέρθηκε στη διαδικασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και πως οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζητούν πώς θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα.

