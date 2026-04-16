Τσουκαλάς: Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα οτι "παίζει παιχνίδια" για να ανανεωθεί η θητεία της», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν "δόλιου" σχεδίου», προσθέτει.

«Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», τονίζει.

«Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία», επισημαίνει στη δήλωσή του.

«Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.