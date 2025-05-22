Η Τεχνητή Νοημοσύνη καθίσταται σταδιακά κομβικός παράγοντας του αμυντικού σχεδιασμού στην πατρίδα μας. Διαμορφώνει όχι απλώς μια τεχνολογική πραγματικότητα, αλλά και την αρχιτεκτονική της διεθνούς ασφάλειας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος κήρυξε σήμερα την έναρξη των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου Χειρισμού Κρίσεων «Αθηνά - 25», με θέμα «Ένοπλες Συρράξεις και Διαχείριση Κρίσεων την Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», το οποίο διοργανώνει, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Στο συνέδριο παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πρέσβεις ξένων χωρών στην Ελλάδα, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο υποπτέραρχος (ι) Γεώργιος Χριστοδούλου, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος Τρύφων Κοντιζάς, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, εκπρόσωπος του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ακόλουθοι Άμυνας, ακαδημαϊκοί και μέλη του στρατιωτικού προσωπικού.

Ο κ. Δένδιας στον χαιρετισμό επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι «καθώς η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να διαμορφώνει το παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας, είναι επιτακτική η ανάγκη εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, προσανατολισμένο στο μέλλον».

«Μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο τις σύνθετες προκλήσεις και τις ηθικές διαστάσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Άμυνας, αλλά και να εξερευνήσουμε τις μετασχηματιστικές ευκαιρίες που παρουσιάζει -από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, έως την αυξημένη προστασία πολιτών κατά τις ένοπλες συρράξεις» ανέλυσε.

Το Διεθνές Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων «Αθηνά» αποτελεί, είπε, «μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων αφιερωμένη σε ένα επίκαιρο και πολύ επίπεδο θέμα, που όμως, βεβαίως, απασχολεί τις Ένοπλες μας Δυνάμεις. Τη σύγκλιση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον χειρισμό κρίσεων και με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επί του πεδίου».

«Οι αμυντικές πολιτικές», ανέφερε, «δεν υλοποιούνται αν δεν εξασφαλιστεί η επάρκεια αλγοριθμικών συστημάτων και ερμηνευτικών εργαλείων, η ικανότητα επεξεργασίας Big Data και η αυτοματοποιημένη εκτίμηση ρίσκου».

«Η ενσωμάτωση», πρόσθεσε, «της Τεχνητής Νοημοσύνης στον στρατιωτικό τομέα έχει επηρεάσει και τους τρόπους και τα μέσα που διεξάγονται οι επιχειρήσεις».

Για τις στρατιωτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξήγησε ότι «έχουν προσφέρει σημαντικότατα» όπως:

Ταχύτερη λήψη αποφάσεων, λόγω ταχύτατης λειτουργίας του Command and Control (Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου).

Επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας για την προσβολή στόχων, μείωση παράπλευρων απωλειών.

Ανίχνευση, διακρίβωση, αξιολόγηση, ιεράρχηση των απειλών.

Καλύτερη επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων στις σύνθετες συνθήκες.

Αποτελεσματική επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο, καθώς βεβαίως και την εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες πλατφόρμες μέσα από την παραγωγή ρεαλιστικών πολύπλοκων σεναρίων, τα οποία αναπροσαρμόζονται αυτόματα, ανάλογα με την απόφαση ενέργειας των εκπαιδευομένων και την εξαγωγή αναλύσεων, συμπερασμάτων και των αξιολογήσεών τους.

Διευκρίνισε, δε, ότι «δεν μπορεί να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η τεχνολογική πρόοδος συνδυάζεται με μια σειρά από σύνθετες και πολυδιάστατες νομικές, ηθικές, τεχνολογικές και πολιτικές προκλήσεις, οι οποίες επίσης απαιτούν μια βαθιά ανάλυση και μια βαθιά αξιολόγηση».

«Η ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί εξίσου να υπονομεύσει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τεχνολογικές δυνατότητες διαδίδονται με τεράστια ταχύτητα. Αυξάνεται λοιπόν και η δυνατότητα χρήσης τους, και ο κίνδυνος χρήσης τους από μη κρατικούς δρώντες, ακόμα και τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και από χώρες, κρατικούς φορείς, οι οποίες επαγγέλλονται τον αναθεωρητισμό και αγνοούν, για να μην πω παραβιάζουν, το Διεθνές Δίκαιο για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους γεωπολιτικές επιδιώξεις. Υπονομεύουν έτσι την περιφερειακή και τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια» συμπλήρωσε.

«Τίθεται μπροστά μας καθαρά ένα θεμελιώδες ερώτημα: κατά πόσον είναι τεχνικά εφικτό ένας αλγόριθμος Τεχνητής Νοημοσύνης, έστω και ο πιο εξελιγμένος, να ενσωματώσει πολύπλοκες νομικές και αξιακές έννοιες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, όπως είναι οι αρχές της διάκρισης και της αναλογικότητας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. «Και να εφαρμόσει αυτές τις απολύτως σημαντικές αρχές σε ένα εξελισσόμενο, ταχύτατα, επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε χρήση νέας τεχνολογίας θα διέπεται από ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο» πρόσθεσε.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καλείται να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, καλείται να τον ενισχύσει και να τον διευκολύνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε τον αυξανόμενο κίνδυνο της πλήρους αυτοματοποίησης στις αποφάσεις ζωής και θανάτου» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε «σε όλες και όλους μια παραγωγική, εποικοδομητική συζήτηση» και κατέληξε λέγοντας: «Ελπίζω, τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής να μας βοηθήσουν στο να καταλήξουμε πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.