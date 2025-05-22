Χατζηβασιλείου σε Βελόπουλο: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αφήνει υπονοούμενα για τον πατριωτισμό μου»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου στις αιτιάσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για την επιλογή του να απευθυνθεί στα τουρκικά στο ακροατήριο κατά την πρόσφατη ομιλία του στο Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη.

«Αποφάσισα να μιλήσω για 20΄΄ στα τουρκικά, για να στείλω αδιαμεσολάβητο μήνυμα στους Τούρκους παρισταμένους ότι είναι σημαντικό και αναγκαίο από εκείνους να σέβονται την καλή γειτονία και το διεθνές δίκαιο. 20΄΄ τουρκικών σε μια δεκάλεπτη αγγλική ομιλία αποκλειστικά και μόνο για να στείλω αυτό το αδιαμεσολάβητο μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηβασιλείου, απαντώντας στην αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου πως «στα διπλωματικά ειωθότα ο υπουργός Εξωτερικών μιλάει είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική».

Μάλιστα, αναφερόμενος στους υπαινιγμούς του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ότι δε θα του επιτρεπόταν ποτέ να γίνει καθηγητής στο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, όπως ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε: «δεν επιτρέπω σε κανένα να αφήνει υπονοούμενα για τον πατριωτισμό μου».

