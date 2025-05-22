Την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα παρέλαβε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Ο κ. Χαρίτσης, όπως σημειώνεται, χαιρετίζει ως θετική την πρόθεση του ΚΚΕ για συνεργασία αναφορικά με το Παλαιστινιακό και την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της συνέχισης της κοινής δράσης και υπογραμμίζει την απουσία του ΚΚΕ από τη χθεσινή συγκέντρωση της Παλαιστινιακής Παροικίας στο Σύνταγμα. Ξεκαθαρίζει πάντως πως η Νέα Αριστερά αποδέχεται την πρόσκληση για συμπόρευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναμένεται να τονίσει πως η πρόταση του ΚΚΕ χρειάζεται να ενισχυθεί και να αποκτήσει πιο μαχητικό και συγκεκριμένο περιεχόμενο, προτείνοντας επιπλέον αιτήματα:

Επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ

Στήριξη της αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ

Τερματισμός κάθε μορφής στρατιωτικής συνεργασίας

Πίεση προς την κυβέρνηση για ανάληψη πρωτοβουλιών στο Συμβούλιο του ΟΗΕ

«Η αλληλεγγύη για να έχει αντίκρισμα, πρέπει να είναι απτή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ακολουθεί μια επικίνδυνη πολιτικά, ηθικά και ιστορικά πορεία».

Κλείνοντας, αναφέρεται και στη φράση του Νόαμ Τσόμσκι, σύμφωνα με την οποία η Γάζα έχει μετατραπεί στο «μεγαλύτερο υπαίθριο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον κόσμο», τονίζοντας πως δεν πρέπει να οδηγηθεί στην πλήρη καταστροφή.

Πηγή: skai.gr

