Χιουμοριστικό βίντεο με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για το 1566 ανέβασε ο Άδ. Γεωργιάδης, με δικό του σενάριο

Ο Γεωργιάδης ανήρτησε στο Χ ένα χιουμοριστικό βίντεο που παρουσιάζει, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις δυνατότητες της τηλεφωνικής γραμμής 1566

1566

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε στο Χ ένα χιουμοριστικό βίντεο που παρουσιάζει, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις δυνατότητες της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 για ζητήματα υγείας ενώ στο βίντεο υπάρχουν και «σπόντες» για Αλέξη Τσίπρα και Παύλο Πολάκη. Όπως ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του, το βίντεο δημιουργήθηκε από μια «μικρή ομάδα ταλαντούχων παιδιών», ενώ το σενάριο υπογράφει ο ίδιος, τονίζοντας ότι είναι «100% δικό μου, όπως θα διαπιστώσετε».

Υπενθυμίζει επίσης ότι το 1566 είναι μια δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία για θέματα υγείας, η οποία έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 πολίτες μέσα σε έναν μήνα. Επιπλέον, ενημερώνει πως από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διασύνδεση των τηλεφωνικών ραντεβού με τα νοσοκομεία, με στόχο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχουν ενταχθεί όλα.

