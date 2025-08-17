Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές - Διεκόπη η εξέταση της αίτησης ασύλου του

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στο X σε ένα πρόσφατο περιστατικό στο Σύνταγμα, κατά το οποίο μετανάστης φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Όπως σημειώνει ο κ. Πλεύρης, «λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του». Παράλληλα, προσθέτει ο υπουργός, «με εντολή μου στο φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».
Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025
Το βίντεο του περιστατικού
Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!— Panos.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) August 16, 2025
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς 🇬🇷 και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!
Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.
Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP
