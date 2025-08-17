Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές - Διεκόπη η εξέταση της αίτησης ασύλου του

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στο X σε ένα πρόσφατο περιστατικό στο Σύνταγμα, κατά το οποίο μετανάστης φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Όπως σημειώνει ο κ. Πλεύρης, «λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του». Παράλληλα, προσθέτει ο υπουργός, «με εντολή μου στο φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

Το βίντεο του περιστατικού

Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς 🇬🇷 και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!

Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.

Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP — Panos.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) August 16, 2025

Πηγή: skai.gr

