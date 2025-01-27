Του Αντώνη Αντζολέτου

«Μπερδεύτηκαν» οι γραμμές της αντιπολίτευσης για ακόμα μια φορά χθες μετά την πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου να ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτηση για τα Τέμπη. Στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συνεννόησης με όλα τα προοδευτικά κόμματα για την προάσπιση της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών και του κράτους Δικαίου μέσα και έξω και από τη Βουλή. Θέτουμε ως πρώτο βήμα την προ ημερήσιας συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε. Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή για να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό Λαό».

Το ΠΑΣΟΚ κράτησε αποστάσεις από την πρωτοβουλία του κ.Φάμελλου ξεκαθαρίζοντας πως η προ ημερησίας συζήτηση είναι ένα κοινοβουλευτικό «όπλο» που δεν χρειάζεται κάποιο σύνολο υπογραφών που είναι απαγορευτικό για τον ΣΥΡΙΖΑ να την καταθέσει. Για άλλη μια φορά φάνηκε πως η συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς δεν είναι μια απλή υπόθεση. Κάθε μια δύναμη επιθυμεί και επιχειρεί να μην ακολουθεί την άλλη και είναι πολλές οι περιπτώσεις, πλέον που αυτό έχει φανεί. Διαπιστώθηκε, πάντως πως το μεγάλο κοινωνικό ρεύμα που συμμετείχε χθες στις πορείες θα πρέπει να εκφραστεί και πολιτικά.

Μπορεί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που δεν είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση να πάρει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή έχει εξαντλήσει το περιθώριο που έχει; Μόνο το ΠΑΣΟΚ πλέον ως η δεύτερη δύναμη στη Βουλή δικαιούται δυο ανάλογα αιτήματα ανά κοινοβουλευτική σύνοδο. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη δύναμη δικαιούνται από μια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Νίκο Παππά είχε ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας για τις πυρκαγιές τον Οκτώβριο, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας χρήση του κανονισμού 142Α της Βουλής είχε ασκήσει το δικαίωμα να ενημερώσει ο ίδιος την Ολομέλεια για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου. Συνεπώς, η προ ημερησίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πραγματοποιηθεί άρα εκτιμάται πως δεν υπάρχει πρόβλημα σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού της Βουλής όπως περιγράφεται στο άρθρο 143.

Είναι γεγονός, πάντως πως ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί με τη συγκεκριμένη κίνηση να δείξει πως θα επιμείνει σε κινήσεις σύμπλευσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χθες το βράδυ, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Χαρίτση και Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων για να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθεί Δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών». Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε στην πρωτοβουλία αφού πρώτα συνεννοήθηκε με το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος. Στους πολλούς γύρους τηλεφωνημάτων που έγιναν ακούστηκε και η άποψη πως θα μπορούσε να κατατεθεί και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο, ωστόσο εκτιμήθηκε πως χρειάζεται περισσότερη σκέψη αφού υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή συσπειρωτικά για την κυβερνητική πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.