ΚΚΕ: Θα καταθέσει πρόταση για προ ημερήσιας συζήτηση για τα Τέμπη

«Το ΚΚΕ συμφωνεί με την ανάγκη προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το έγκλημα των Τεμπών, για τη σύγκρουση των τρένων και την έκρηξη που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων, αλλά και για τις επανειλημμένες προσπάθειες συγκάλυψης από την κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτά ήταν, άλλωστε, που έβγαλαν για μία ακόμη φορά στο δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στις μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος «σχετικά με την πρόταση για προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το έγκλημα των Τεμπών και την προσπάθεια συγκάλυψης».

«Η ανάγκη για μία τέτοια συζήτηση πρέπει να υπηρετεί το στόχο της ανάδειξης όλων των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα προκειμένου να μην ξαναζήσει ο λαός και η νεολαία της χώρας μια τέτοια τραγωδία. Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση που υπερβαίνει τις διάφορες σκοπιμότητες και διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα, όταν μάλιστα πρόκειται για δυνάμεις με μερίδιο ευθύνης σε αυτό το έγκλημα» προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Για αυτό το λόγο το ΚΚΕ με αίσθημα ευθύνης θα καταθέσει πρόταση για προ ημερήσιας συζήτηση στη Βουλή με βάση το ολοκληρωμένο πόρισμα που έχει δώσει στη δημοσιότητα με τα συμπεράσματα από την εξεταστική επιτροπή, συμπληρωμένη με τα νέα σοβαρά στοιχεία που έχουν προκύψει.

Το ΚΚΕ θα πάρει και άλλες πρωτοβουλίες τόσο μέσα στη βουλή όσο κι έξω από αυτή στους δρόμους του αγώνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

