Σε ερώτηση δημοσιογράφων, βάσει διαρροής του ΣΥΡΙΖΑ, αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει το αίτημα τους για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι «τα 4 πρώτα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αυτοτελώς το δικαίωμα να ζητήσουν προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

«Δεν χρειάζονται υπογραφές βουλευτών άλλων κομμάτων, παρά μόνο της δικής τους κοινοβουλευτικής ομάδας» τόνιζαν οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.



«Είναι προφανές ότι όταν και εφόσον θα οριστεί η σχετική συζήτηση από τον πρωθυπουργός, ο πρόεδρος θα μιλήσει» διευκρίνιζαν.

Πηγή: skai.gr

