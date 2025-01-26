Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε την Κυριακή τηλεφωνικά με τους Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Χαρίτση και Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων για να χυθεί φως και να αποδοθεί Δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών, τονίζουν πηγές της Κουμουνδούρου.

Προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τα Τέμπη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Τη διεξαγωγή συζήτησης στη Βουλή για τα Τέμπη ζήτησε το μεσημέρι της Κυριακής ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις συγκεντρώσεις που έγιναν σήμερα Σάββατο στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, στις οποίες μετείχε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

"Σήμερα η παλλαϊκή κοινωνική αντίδραση για το σχέδιο συγκάλυψης της κυβέρνησης στο έγκλημα των Τεμπών έστειλε ηχηρό μήνυμα για Δικαιοσύνη και ξεκάθαρη απαίτηση για Διαφάνεια" τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, σε δεκάδες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ζητούν Οξυγόνο και απαιτούν πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών, από το οποίο σε λίγο καιρό συμπληρώνονται δύο χρόνια".

"Η εισαγγελική έρευνα, η οποία καθυστερεί με ευθύνη της κυβέρνησης, πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και να έρθει ο φάκελος με όλες τις πραγματογνωμοσύνες στη Βουλή. Χωρίς υπεκφυγές. Σε αυτό το κοινωνικό αίτημα, οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς" τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συνεννόησης με όλα τα προοδευτικά κόμματα για την προάσπιση της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών και του κράτους Δικαίου μέσα και έξω και από τη Βουλή. Θέτουμε ως πρώτο βήμα την προ ημερήσιας συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία" αναφέρει.

"Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε. Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή για να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό Λαό" καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, βάσει διαρροής του ΣΥΡΙΖΑ, αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει το αίτημα τους για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι «τα 4 πρώτα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αυτοτελώς το δικαίωμα να ζητήσουν προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

"Δεν χρειάζονται υπογραφές βουλευτών άλλων κομμάτων, παρά μόνο της δικής τους κοινοβουλευτικής ομάδας" τόνιζαν οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.



"Είναι προφανές ότι όταν και εφόσον θα οριστεί η σχετική συζήτηση από τον πρωθυπουργός, ο πρόεδρος θα μιλήσει" διευκρίνιζαν.

Πηγή: skai.gr

