Μπελέρης για Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια: Δεν είδα την ευαισθησία της στη δική μου περιπέτεια

Στα «εχέγγυα» που πρέπει να διέπουν τη δράση του νέου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (European Ombudsman) – Ετήσια Έκθεση για το 2023».

«Οδεύοντας προς την εκλογή του νέου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε στα εχέγγυα που πρέπει να διέπουν τη δράση του», είπε, ξεκινώντας την παρέμβασή του.

«Πρώτον», συνέχισε ο κ. Μπελέρης, «να μην κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα Δημοκρατίας, κράτους Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακόμη και όταν αυτά αφορούν κράτη που βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία» και αμέσως προσέθεσε: «Στα ζητήματα αυτά δεν χωρούν εκπτώσεις. Στη δική μου περιπέτεια, δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η ευαισθησία».

«Δεύτερον», είπε, «να μην υποκύπτει σε πιέσεις που έχουν ως βάση τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό και να μην εργαλειοποιείται στο όνομα της Κοινωνίας των Πολιτών. Ειδικά στο μεταναστευτικό, αυτό συνέβη κατά κόρον. Δεν πρέπει να επαναληφθεί».

«Μέχρι στιγμής, αυτό που βλέπαμε ήταν μια στοχοποίηση συγκεκριμένων κρατών-μελών, με νομικά προσχήματα και χωρίς ουσιαστικά στοιχεία», σημείωσε, τονίζοντας ότι «ως θεσμός ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής οφείλει να δρα με βάση την εντολή του».

Σημειώνεται ότι, σήμερα, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2003, ενώ, αύριο, θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διαβεσολαβητή, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η παρέμβαση του κ. Μπελέρη:

