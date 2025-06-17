Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Αυτιά για το νερό του Βόλου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά για το νερό της πόλης του Βόλου, θέμα που μετά τις καταστροφικές πλημμύρες είχε τεθεί μετ΄ επιτάσεως από τον Δήμαρχο και τους κατοίκους της πόλης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει με σαφήνεια, ότι «στηρίζει την πολιτική συνοχής της Ελλάδας με 1,2 δις ευρώ, τα οποία προορίζονται για την προώθηση βιώσιμης χρήσης των υδάτινων πόρων μέσω επενδύσεων στη διαχείριση του πόσιμου νερού και των λυμάτων στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν τη χρήση της χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου οι επιλογές σχεδιασμού και η προετοιμασία συγκεκριμένων έργων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συναφών εθνικών και περιφερειακών διαχειριστικών αρχών».

Η απάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Fitto εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

Για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η πολιτική συνοχής στηρίζει την Ελλάδα με περίπου 1.2 δισ. EUR[1], τα οποία προορίζονται για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υδάτινων πόρων μέσω επενδύσεων στη διαχείριση του πόσιμου νερού και των λυμάτων στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» [2] και των περιφερειακών προγραμμάτων. Έχουν προβλεφθεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ή της επάρκειας του πόσιμου νερού, για την αναβάθμιση των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, για την προστασία και τη βελτίωση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, καθώς και για συστήματα αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε άνυδρα και απομακρυσμένα νησιά.

Για τα κράτη μέλη που επλήγησαν από καταστροφές το 2024 και το 2025, οι εργασίες ανασυγκρότησης μετά από καταστροφές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την έκτακτη περιφερειακή στήριξη για την ανασυγκρότηση (RESTORE), ένα μέσο που δρομολόγησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την αντιμετώπιση των ζημιών μετά από καταστροφές και το οποίο παρέχει πρόσθετη βοήθεια [3].

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ)[4] μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η καταιγίδα «Daniel» τον Νοέμβριο του 2023. Η Επιτροπή έκρινε την αίτηση της Ελλάδας επιλέξιμη για στήριξη ύψους 101 εκατ. EUR. Το ΤΑΕΕ μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης που βαρύνει τις δημόσιες αρχές [5]. Οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες.

Σύμφωνα με τις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης και της επικουρικότητας που διέπουν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, η επιλογή και η υλοποίηση των έργων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Επομένως, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν τη χρήση της χρηματοδότησης του ΤΑΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΤΑΕΕ. Ως εκ τούτου, οι επιλογές σχεδιασμού και η προετοιμασία συγκεκριμένων έργων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συναφών εθνικών και περιφερειακών διαχειριστικών αρχών.

1. Δημόσιες δαπάνες.

2. https://peka-program.gr/

3. Μερικά από τα μέτρα που καλύπτονται από το RESTORE περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση των υποδομών για δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. ενέργεια, νερό, υγεία και εκπαίδευση, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32002R2012

5. Όπως η αποκατάσταση βασικών υποδομών, η παροχή προσωρινής στέγασης στον πληθυσμό, δραστηριότητες καθαρισμού και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

