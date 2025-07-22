Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την παράνομη μετανάστευση, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την περασμένη εβδομάδα. Ειδική αναφορά έγινε σε βασικές διατάξεις του νομοθετήματος, όπως η επιβολή ποινής φυλάκισης, η μείωση των παροχών και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης για παρανόμως εισελθόντες.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε τη δημιουργία κλειστών δομών εκτός των συνόρων της Ε.Ε., ενώ τόνισε παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης που υλοποιείται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Υπουργός είχε διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς και με αντιπροσωπεία της Frontex. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν η ανάγκη για αποτελεσματικότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και η δημιουργία αντικινήτρων έναντι της παράνομης μετανάστευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο ελληνικό νομοσχέδιο προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ των εταίρων, καθώς χαρακτηρίζεται ως το αυστηρότερο που έχει κατατεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε πληθώρα αιτημάτων για διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του νέου πλαισίου.

