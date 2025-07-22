Tου Γιάννη Ανυφαντή

Την παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, με 157 «ναι». Έξι βουλευτές ψήφισαν κατά, ενώ στην κάλπη βρέθηκε και ένα άκυρο, επί συνόλου 164 ψηφισάντων.

Της μυστικής ψηφοφορίας απείχαν όλες οι ΚΟ των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία συμμετείχε της ψηφοφορίας.

Από την ψηφοφορία απείχαν και αρκετοί από τους 25 συνολικά Ανεξάρτητους βουλευτές, μεταξύ αυτών και οι βουλευτές που μετέχουν στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ο προεδρεύων Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας έκανε γνωστό ότι από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, τον ΚτΒ και το Νόμο περί ευθύνης Υπουργών για τη συγκρότηση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δηλαδή, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου για να σταλεί ο κατάλογος των μελών του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ που έχουν τα νόμιμα προσόντα προκειμένου σε προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας να αναδειχθούν δια κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και ο ασκών καθήκοντα Εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του.

Με δεδομένο ότι την πρόταση υπερψήφισαν όλοι οι βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης (πλην του Κώστα Καραμανλή που δεν μπορεί να ψηφίσει), η πρόταση της ΝΔ έλαβε επιπλέον τρεις ψήφους, πιθανότατα προερχόμενες από τους ανεξάρτητους. Σημειώνεται πως στην ψηφοφορία συμμετείχαν και οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, Μιχάλης Γαυγιωτάκης και Γιώργος Ασπιώτης. Συνολικά καταψήφισαν 6 βουλευτές, προερχόμενοι από την Πλεύση Ελευθερίας.

Πάντως, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μυστικής ψηφοφορίας οι τόνοι δεν έπεσαν, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει – κάποιες φορές επικίνδυνα – ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στους βουλευτές της ΝΔ (μεταξύ αυτών και ο Λευτέρης Αυγενάκης).

Μετά από το σημερινό πράσινο φως της Ολομέλειας, το Δικαστικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί μέσω κλήρωσης σε δημόσια συνεδρίαση από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Πηγή: skai.gr

