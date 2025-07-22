«Ο σεβασμός στους θεσμούς είναι βασικό χαρακτηριστικό του πολιτεύματος της Δημοκρατίας. Και ειδικά στη χώρα μας που είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ο σεβασμός όλων των πολιτικών δυνάμεων στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, είναι δεδομένος. Ήταν απρεπέστατες οι δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και σωστά αντέδρασε ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Με τον κ. Λαμπρούλη προφανώς είμαστε από διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες και μας χωρίζει πολιτικά μας μια τεράστια απόσταση, σεβόμαστε όμως το ήθος και τον χαρακτήρα του, ως αντιπροέδρου της Βουλής. Ο θεσμός του προέδρου της Βουλής, είναι ομοίως σεβαστός, όπως ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας και γι αυτό τα τελευταία χρόνια της προηγούμενης περιόδου οι πρόεδροι της Βουλής έχουν εκλεγεί με αυξημένες πλειοψηφίες» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης και στηλίτευσε τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εναντίον του αντιπροέδρου της Βουλής όσο και απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας ότι «από το πρωί έχει επιλέξει, με μια αισθητική που θυμίζει καταδότη της Κατοχής με την κουκούλα, να στοχοποιήσει τον κ. Λαμπρούλη, τον κ. Γεωργαντά και την κυρία Γεροβασίλη».

Απέναντι στον ισχυρισμό της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «ενοχλεί η φωνή του κόμματός της υπέρ των αδύναμων», ο κ. Μηταράκης, της απευθύνθηκε για να απαντήσει: «Δεν μας ενοχλεί η φωνή σας - άλλωστε η σοβαρότητα των θέσεών σας, έχει κριθεί στην πράξη το 2015- αυτό που ενοχλεί είναι το ήθος σας και ο τρόπος σας με τον οποίο εκφράζεστε στην Ολομέλεια κι έχετε απομονωθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Βουλής, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που, ενώ ασκούν δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δεν ακολουθούν την απαράδεκτη αισθητική σας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

