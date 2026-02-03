Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Ολοκληρώθηκε μια προσχηματική και μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης με τη σφραγίδα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν νομιμοποιεί τη συγκάλυψη»

«Η διερεύνηση του σκανδάλου δεν τελειώνει εδώ. Θα επιστρέψει στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνία και στην κρίση των πολιτών»

«Σήμερα δεν ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκε μια προσχηματική και μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης με τη σφραγίδα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «η κυβερνητική πλειοψηφία έκλεισε άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή, αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, καθυστερώντας αιτήματα για σημαντικά έγγραφα και αρνούμενη να ερευνήσει σε βάθος τις ευθύνες της περιόδου 2019-2025, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με εντολή του Μαξίμου, η Επιτροπή μετατράπηκε σε πλυντήριο πολιτικών ευθυνών.

Ακόμα ένα κατά την περίοδο των σκανδάλων της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Με εντολή Μαξίμου, ούτε διερεύνηση σκανδάλου έγινε, ούτε ευθύνες αποδόθηκαν» εκτιμούν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρουν πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι «παθογένεια δεκαετιών», ούτε «τεχνική αρρυθμία» και προσθέτουν: «Είναι ένα αμιγώς «γαλάζιο σκάνδαλο»: κομματικές διοικήσεις, παρεμβάσεις, μπλοκάρισμα ελέγχων, παράνομες πληρωμές και μηχανισμοί εξυπηρετήσεων στην πλάτη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Με πολιτικές πλάτες, τις οποίες αποκάλυψαν οι ανατριχιαστικές συνομιλίες των νόμιμων επισυνδέσεων».

Καταλήγοντας οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν νομιμοποιεί τη συγκάλυψη» και ότι «ζητήσαμε πλήρη διερεύνηση, κλήση όλων των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και απόδοση ευθυνών» και τονίζουν:

«Η διερεύνηση του σκανδάλου δεν τελειώνει εδώ. Θα επιστρέψει στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνία και στην κρίση των πολιτών. Για τη διαφάνεια. Για τους αγρότες που αδικήθηκαν. Για τη δημοκρατία. Η μάχη συνεχίζεται!».

