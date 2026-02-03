Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των εργασιών της οδεύει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση των εργασιών της μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Από σήμερα και μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα πρέπει να συντάξουν τα πορίσματά τους προκειμένου αυτά να συζητηθούν στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής στις 26 Φεβρουαρίου όπου – και τυπικά – θα επιχειρηθεί να βρεθούν κοινά σημεία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Την επόμενη ημέρα θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τον τελευταίο να ορίζει την ημερομηνία συζήτησης στην Ολομέλεια σε ειδική συνεδρίαση, αποτελώντας την τελευταία πράξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

«Oι εργασίες της εξεταστικής έχουν αποδείξει σωστή την απόφαση της ΝΔ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και όχι προανακριτικής. Οι μάρτυρες απέδειξαν τα διαχρονικά προβλήματα στον οργανισμό, τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση και την ύπαρξη “πράσινων ακρίδων” όπως οι κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, υπογραμμίζοντας πως μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει στην επιτροπή 76 μάρτυρες, 55 της περιόδου 2019 – 2025 με την επιτροπή να συνεδριάζει παραπάνω από 350 ώρες. «Ο τρόπος που η πλειοψηφία χειρίστηκε τη λειτουργία της εξεταστικής είναι τρόπος που υπηρετεί τον οργανωμένο και μεθοδευμένο από το Μέγαρο Μαξίμου στόχο της συγκάλυψης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει ότι «δυστυχώς κλείνει η πόρτα για να επανέλθει η αξιοπιστία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έρθει η κάθαρση». Τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής με την κλήση νέων μαρτύρων ζήτησε από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να μην κλείσει η επιτροπή αν δεν ζητηθούν στοιχεία από την ΕΕ σχετικά με όσα δημοσιεύονται για νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το θερμόμετρο πάντως χτύπησε κόκκινο, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαφώνησε εντόνως με τη διαδικασία, αποκαλώντας μάλιστα τον πρόεδρο της επιτροπής «δικτατορίσκο», προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του προεδρείου αλλά και του εισηγητή της ΝΔ. Χαρακτηριστικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί άλλαξε η σειρά της ημερήσιας διάταξης. Για ποιον λόγο;

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ανακοίνωσα πριν από λίγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε ο στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα δεν περιποιούν τιμή.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τους Σπαρτιάτες τους έχετε εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντας και οι συμπράττοντες.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτές οι συμπεριφορές δεν τιμούν το κοινοβούλιο. Να μην σέβεστε κανέναν, ούτε κανονισμούς ούτε τίποτα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε άξιοι σεβασμού!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από εσάς δεν με ενδιαφέρει! Φωνάξτε! Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας! Ντροπή σας! Ντροπή σας.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η κα Κωνσταντοπούλου αν ντρεπόταν δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δημοσιογράφος της "Ελεύθερης Ώρας"…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να ξαναπάτε στην επιτροπή Δεοντολογίας;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να με δείρετε κιόλας…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δικτατορίσκοι!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, όποτε και εάν ποτέ στα χρονικά...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.