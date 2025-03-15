Μιχαηλίδου: Δημογραφικό και στέγαση οι 2 προτεραιότητες του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Στις δυο βασικές της προτεραιότητες, το εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό πρόβλημα και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αναφέρθηκε στις πρώτες της δηλώσεις η νέα υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη σημερινή τελετή παράδοσης – παραλαβής του υπουργείου από την τέως υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, που αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας.

Σε μια σύντομη, συγκινησιακά φορτισμένη, τελετή, η κα Ζαχαράκη υποδέχθηκε τη νέα υπουργό, υπενθυμίζοντας την αγαστή συνεργασία τους, την εμπειρία και την αγάπη που έχει η κα Μιχαηλίδου για τα θέματα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς υπήρξε και η πρώτη υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη.

Η κα Μιχαηλίδου, στις πρώτες της δηλώσεις, ανέφερε για το δημογραφικό πρόβλημα ότι θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για την «αντιστροφή αυτής της τάσης, που απειλεί εθνικά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Πρέπει να είμαστε εδώ, να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω τις οικογένειες να μπορέσουν, εφόσον θέλουν να κάνουν παιδιά, να είναι η πολιτεία δίπλα στις υπηρεσίες, σε ότι μπορεί να προσφέρει, για να μπορέσουν οι οικογένειες να κάνουν παιδιά». Επίσης, στάθηκε στο ζήτημα της στέγασης, προκειμένου νέοι άνθρωποι, νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπίτι τους, όπως είπε.

Η κα Μιχαηλίδου επισήμανε δε ότι«τις προτεραιότητες του υπουργείου Οικογενείας και Κοινωνικής Συνοχής τις ξέρουμε εδώ και τέσσερα χρόνια, από τότε που εργάστηκα για το υπουργείο Εργασίας. Εδώ και δύο χρόνια, επιτέλους, δημιουργήθηκε ξεχωριστό υπουργείο για την επιμέλεια αυτών των θεμάτων, στο οποίο έδωσε σάρκα και οστά η φίλη μου και υπουργός Σοφία Ζαχαράκη».

Επίσης, η κα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, που πρέπει να ξεφύγει από την παθητικότητα και να γίνει ενεργή, καθώς και στα ζητήματα, όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, η στήριξη της ισότητας, η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της προστασίας του παιδιού και των Ατόμων με Αναπηρία.

Σε ερώτηση για το πως είναι για μία πολιτικό να συνδυάζει τα καθήκοντά της με την εγκυμοσύνη, η υπουργός Οικογενείας και Κοινωνικής Συνοχής, απάντησε: «Η πολιτική καριέρα δεν “παγώνει” για μία γυναίκα που γίνεται μητέρα. Δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία εργαζόμενη μητέρα σε αυτό το ρόλο. Μπορώ να τα καταφέρω με τη βοήθεια του συζύγου και της οικογένειάς μου». Πρόσθεσε δε ότι η ανάληψη της θέσης της υπουργού ενώ εγκυμονεί περιέχει και έναν συμβολισμό για το τι μπορούν να καταφέρουν οι γυναίκες, ενώ ευχαρίστησε γι’ αυτό και τον πρωθυπουργό που κάνει πράξη όσα είχε υποσχεθεί για τη θέση της γυναίκας και σπάει τα στερεότυπα δεκαετιών.

Από την πλευρά της, η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι αναλαμβάνοντας το νεοϊδρυθέν υπουργείο πριν δύο χρόνια «αντί να μπουσουλίσουμε εμείς έπρεπε να τρέξουμε» και εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της που τώρα το υπουργείο – που χαρακτηρίζεται από τον ανθρωποκεντρισμό του -περνά στα χέρια της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η κα Ζαχαράκη, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της θητείας της στο υπουργείο, αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό, καθώς και στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα προγράμματα «Σπίτι Μου 1 & 2», «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», «Κοινωνική Στέγαση» κλπ. Επίσης, σημείωσε τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη των οικογενειών (Νταντάδες της Γειτονιάς κλπ), τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, τα ιδρύματα για τα παιδιά και των Ατόμων με Αναπηρία.

Τέλος, η τέως υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της και τον πρωθυπουργό που την εμπιστεύτηκε, υποδέχθηκε τη νέα υφυπουργό Έλενα Ράπτη, για την οποία τόνισε ότι είναι γνωστοί οι πολύχρονοι αγώνες της για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η κα Ράπτη από την πλευρά της, εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται ανάμεσα στα άξια στελέχη του υπουργείου και πως θα κάνει ότι είναι δυνατό για να επιτευχθούν οι στόχοι και όσα ξεκίνησαν πριν δυο χρόνια, με την ίδρυση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

