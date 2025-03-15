Σταύρος Παπασταύρου: «Η πρόοδος και η ανάπτυξη θα συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής»

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία ιστορική ευκαιρία και πρόκληση, να συνεχίσουμε να χαράσσουμε έναν δρόμο όπου η πρόοδος και η ανάπτυξη θα συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής». Αυτό δήλωσε ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής η οποία έλαβε χώρα σε εξαιρετικά θερμό κλίμα, λαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου από τον κ. Θόδωρο Σκυλακάκη. Όπως είπε, καλούμαστε «να συνεχίσουμε να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί σήμερα χωρίς εύκολες λύσεις που θα υποθηκεύουν το αύριο».

«Βρισκόμαστε σε μία περίοδο παγκόσμιων ανακατατάξεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος ΥΠΕΝ και επεσήμανε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αειφορία και το περιβάλλον, στον χωρικό σχεδιασμό με τήρηση της νομιμότητας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, στην ενέργεια, με στόχο την περαιτέρω μείωση των τιμών και προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών, με μείωση της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση των επενδύσεων και προστασία των φυσικών πόρων. Χαρακτήρισε ως αξιοσημείωτη την τεράστια ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς η χώρα μας είναι μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως, όπως είπε, και τόνισε την αξία προγραμμάτων όπως το "Εξοικονομώ", και των "GReco Islands".

Ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του, τον απερχόμενο υπουργό, Θόδωρο Σκυλακάκη, καθώς επίσης τους υφυπουργούς κα Αλ. Σδούκου, τον κ.Ταγαρά και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου.

Από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, αφού καλωσόρισε εγκάρδια τους συναδέλφους του στο Υπουργείο, έκανε μία σύντομη ανασκόπηση της θητείας του, δίνοντας έμφαση στις προσπάθειες μείωσης των τιμών στην ενέργεια, εκτιμώντας, μάλιστα, ότι τα προσεχή χρόνια, αυτές θα πέσουν σημαντικά, χάρη στη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, αλλά και στις δράσεις για την ασφάλεια δικτύου μέσω του μνημονίου συνεργασίας του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Μεταξύ άλλων, όπως έκανε γνωστό, έτοιμες είναι οι νέες διατάξεις για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, ενώ προωθείται το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, αλλά και η στρατηγική για τα θαλάσσια πάρκα. Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεταρρυθμίσεις για τη διαχείριση και προστασία των δασών, αλλά και η μεταρρύθμιση των αυθαιρέτων, ενώ πρόσθεσε ότι «δίνουμε τη μάχη της Μυκόνου. Αξίζει τον κόπο να δοθεί η μάχη για τα αυθαίρετα προκειμένου να σταματήσει η παρανομία», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι προχωρούν τα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η μεγάλη πολεοδομική μεταρρύθμιση «Σπύρος Δοξιάδης», καθώς επίσης και οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.

Από την πλευρά του ο νέος υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, τον κ. Σκυλακάκη και την κα Σδούκου, ενώ επεσήμανε ότι η επιτυχία που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ενέργειας πρέπει να την πιστωθούν. Κατά τη θητεία του ως σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, ανέφερε ότι ζητούμενο για τον ίδιο ως υφυπουργός πλέον, είναι η επιτυχία δύο μεγάλων στόχων: Να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ανασφάλεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και, ταυτόχρονα, η ενέργεια να καταστεί ένας κλάδος για τον οποίο μπορούμε να είμαστε εθνικά υπερήφανοι.

Η απερχόμενη υφυπουργός Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε ότι: «Ο απολογισμός είναι καταγεγραμμένος και γνωστός, ιδίως τα τελευταία χρόνια, που η ενέργεια εξελίχθηκε από ένα βαθιά τεχνοκρατικό σε ένα ζήτημα πρώτης γραμμής», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πενταετούς θητείας της ως γενική γραμματέας και υφυπουργός, κάνοντας λόγο για πλήθος "ρεκόρ", αποτελεσμάτων και μεταρρυθμίσεων. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, όλους τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς, με τους οποίους συνεργάστηκε αλλά και τους συνεργάτες και τα στελέχη του Υπουργείου, ενώ καλωσόρισε εγκάρδια τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Τέλος, ο παραμένων υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς, ευχαρίστησε και αυτός απ' την πλευρά του τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και τους συναδέλφους του για τη συνεργασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα θέματα είναι πολλά και μεγάλα, επεσήμανε ότι «το στοίχημα είναι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σεμνά και αποτελεσματικά», δίνοντας έμφαση στη μεγάλη εθνική πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη και καλωσόρισε τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

