Ερώτηση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα προβλήματα του ΗΣΑΠ

Ερώτηση με θέμα «σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ΗΣΑΠ» κατέθεσε προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταΐκούρα, ο τομεάρχης Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Τάσος Νικολαΐδης.

Με αφορμή τα περιστατικά που σημειώθηκαν την 30ή Δεκεμβρίου 2024, όταν «συρμός έβγαζε καπνούς στον σταθμό του Μοσχάτου» και την 1η Ιανουαρίου 2025 όταν «συρμός άνοιξε εν κινήσει όλες τις πόρτες στη μια πλευρά μεταξύ των σταθμών 'Ανω Πατησίων και Περισσού», ο κ. Νικολαΐδης ερωτά τον υπουργό:

-Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα προβείτε, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στη συγκοινωνία με τον Ηλεκτρικό;

-Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζουν οι συρμοί του Ηλεκτρικού λόγω παλαιότητας και πώς σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήματα με το απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό και την έλλειψη ανταλλακτικών;

-Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες λειτουργίας και συντήρησης;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.