Στις 9 Ιανουαρίου η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους Σπαρτιάτες

Την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025, θα συνεδριάσει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της «περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος «Σπαρτιάτες».

Πλην των μελών της επιτροπής, έχει κληθεί να προσέλθει, εάν το επιθυμεί, και ο πρόεδρος του κόμματος «Σπαρτιάτες» Βασίλειος Στίγκας.

Εάν η επιτροπή ταχθεί υπέρ της αναστολής της χρηματοδότησης του κόμματος αυτού, το θέμα θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση, πιθανότατα στις 13 Ιανουαρίου.

Είχε προηγηθεί η ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Εσωτερικών στις 17 Δεκεμβρίου 2024. Όπως είχε πει τότε στην ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, «με την τροπολογία συμπληρώνεται η εκλογική νομοθεσία η οποία αφορά τη δυνατότητα, η Βουλή, με απόφαση που θα λάβει, με ονομαστική ψηφοφορία, να αναστείλει την χρηματοδότηση κόμματος, μέχρι να βγει αθωωτική απόφαση από τη δικαιοσύνη, σχετικά με πρόσωπα τα οποία φέρονται να είναι οι πραγματικοί αρχηγοί των κομμάτων και έχουν καταδικαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 187 και του 187Α του ΠΚ».

