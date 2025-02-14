Γ. Φλωρίδης: «Αν αμφισβητηθεί εν τω συνόλω η λειτουργία της δικαστικής εξουσίας τότε η χώρα εισέρχεται σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια»

"Στην πορεία αυτών των δύο χρόνων, είχαμε μία σειρά από ψέματα, τα οποία επηρέασαν με έναν τοξικό τρόπο την κοινωνία. Λοιπόν, τα ψέματα ξεκίνησαν από την ύπαρξη των 53 υποτίθεται ανθρώπων, οι οποίοι ανέβηκαν στην επιβατική αμαξοστοιχία στη Λάρισα και δεν είχαν εισιτήρια και άρα ήταν άφαντοι και υπήρχαν 53 αγνοούμενοι" ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας για το δυστύχημα των Τεμπών στον Παύλο Τσίμα και στο ΣΚΑΪ 100,3.

"Αυτό αποδείχθηκε ένα ψέμα. Στη συνέχεια, το επόμενο ψέμα ήταν ότι είχαμε τρία βαγόνια τα οποία εξαφανίστηκαν. Αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν εξαφανίστηκε, δεύτερο ψέμα" συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός συνέχισε καταρρίπτοντας εικασίες σχετικά με το φορτίο της αμαξοστοιχίας "Στη συνέχεια, υπήρχε ένα βαγόνι, το οποίο πιθανότητα μετέφερε κατά αυτούς που το έλεγαν αυτό το επικίνδυνο φορτίο, το οποίο εξαφανίστηκε και αφού …δεν εξαφανίστηκε, μετά εξαερώθηκε, δεν μπορούσαν να το βρουν. Ήρθαν οι πραγματογνώμονες από την πλευρά των συγγενών και είπαν ότι τέτοιο βαγόνι δεν υπήρξε ποτέ, τρίτο ψέμα. Λοιπόν, το τέταρτο ψέμα προκειμένου να στηριχθεί στη θεωρία της συγκάλυψης, διότι η συγκάλυψη δεν είναι κάτι αφηρημένο, πρέπει να συγκαλύπτεις κάτι, κάτι να επιδιώκεις, έτσι δεν είναι;"

Επιπλέον, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς περί προσπάθειας συγκάλυψης από την κυβέρνηση όσον αφορά το φορτίο της αμαξοστοιχίας, αλλά και τη "μονταζιέρα" σχετικά με τα ηχητικά.

"Άρα ποιο ήταν αυτό που πιθανόν επιχείρησε η κυβέρνηση να συγκαλύψει με μια εκτεταμένη προσπάθεια; Ήταν μια ποσότητα 25 τόνων ξυλολίου που κατασχέθηκε στον Προμαχώνα, οι οποίοι 25 τόνοι βγήκαν στη δημοπρασία από το τελωνείο, και προσέξτε εδώ άρχισε το ψέμα, το έβλεπα μέχρι και τις τελευταίες μέρες στα κεντρικά δελτίο ειδήσεων, στα κανάλια, που το έλεγαν κάποιοι εκεί, ότι το πήρε μια εταιρεία φάντασμα και δεν ξέρει κανένας τι έγινε αυτή η ποσότητα η οποία ενδεχομένως ευθύνεται κτλ. Τέταρτο ψέμα.

Και το άλλο ψέμα το οποίο είδε όλη η ελληνική κοινωνία μέσα από πρωτοσέλιδα ήταν ότι οι δίσκοι που έδωσε ο ΟΣΕ και που περιείχανε τις συνομιλίες των σταθμαρχών κτλ. και των μηχανοδηγών κτλ. είχαν αλλοιωθεί, είχαν αφαιρεθεί 11 λεπτά, και επομένως έγινε μια μονταζιέρα.

Αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και για το εναπομείναν ζήτημα το εάν αυτά όντως προέρχονται από τα καταγραφικά που είναι στα συγκεκριμένα σημεία διότι αυτό είναι το ερώτημα που καλείται να απαντήσει σύμφωνα με το έγγραφο του ανακριτή που δημοσιοποιήθηκε. Άρα λοιπόν, εγώ μπαίνω προς το παρόν …χωρίς άλλο σχόλιο ότι οι πραγματογνώμονες λένε οι δικαστικοί ότι αυτή είναι η αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε και ότι στην αμαξοστοιχία αυτή δεν υπάρχει τίποτα περιμένοντας να δούμε τι θα πει και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών."

Ο κ. Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στη χθεσινή δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, "έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη", λέγοντας πως "Όταν φτάσουμε να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη ως θεσμό και την απορρίπτουμε ως τέτοια, δηλαδή η διατύπωση ας πούμε... εάν αυτό προερχόταν από την άκρα αριστερά ή την άκρα δεξιά λες ότι ωραία αυτές είναι οι αντιλήψεις τους αυτοί μετέρχονται κάθε ψέμα κάθε συκοφαντία με αυτά ζουν, αλλά όταν αυτό προέρχεται από τον αρχηγό κόμματος που θέλει να παίξει ρόλο στα πράγματα το κόμμα αυτό, ή από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ ή η φράση του κυρίου Ανδρουλάκη … ταυτίζεται με τη χθεσινή φράση του κυρίου Πολάκη δεν έχω εμπιστοσύνη στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, τότε υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος για τη δημοκρατία, διότι τότε μπορεί η δημοκρατία να αμφισβητηθεί εν τω συνόλω της."

"Αν αμφισβητηθεί εν τω συνόλω η λειτουργία της δικαστικής εξουσίας τότε η χώρα εισέρχεται σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια.

Όταν αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που κυβέρνησαν τον τόπο και που θέλουν να ξανακυβερνήσουν τον τόπο, βάλουν ευθέως κατά της δικαιοσύνης, τι να κάνει ο κόσμος από κάτω; τι να κάνει ο απλός κόσμος;" κατέληξε ο υπουργός.

