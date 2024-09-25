Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει στην Ολομέλεια του ΟΗΕ, στη Σύνοδο για την Άνοδο της Στάθμης των Θαλασσών.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις:
- Στις 12.30 με τον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.
- Στις 13.00 με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νίκολ Πασινιάν και
- Στις 13.30 με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
- Στις 15.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
