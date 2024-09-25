Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει στην Ολομέλεια του ΟΗΕ, στη Σύνοδο για την Άνοδο της Στάθμης των Θαλασσών.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις:

Στις 12.30 με τον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

Στις 13.00 με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νίκολ Πασινιάν και

Στις 13.30 με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στις 15.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

