Στην ολομέλεια του ΟΗΕ θα μιλήσει απόψε ο πρωθυπουργός - Αναλυτικά το πρόγραμμά του

Οι επαφές του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη σήμερα στη Νέα Υόρκη 

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει στην Ολομέλεια του ΟΗΕ, στη Σύνοδο για την Άνοδο της Στάθμης των Θαλασσών.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις:

  • Στις 12.30 με τον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.
  • Στις 13.00 με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νίκολ Πασινιάν και
  • Στις 13.30 με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
  • Στις 15.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
