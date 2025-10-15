Στο Αττικό Νοσοκομείο βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια του Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα σημαντικά βήματα προόδου στην ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την προσπάθεια ανασυγκρότησης των δημόσιων δομών υγείας. «Από τα 90 εκατομμύρια έχουμε φτάσει στα 150 εκατομμύρια και έχει αυξηθεί το προσωπικό», ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνολική προσπάθεια ανάταξης του ΕΣΥ.

Όπως υπενθύμισε, το 2023, όταν η κυβέρνηση ανανέωσε τη λαϊκή εντολή, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η ανοικοδόμηση και αναβάθμιση του ΕΣΥ. «Δύο χρόνια μετά, ακόμη και οι πιο κακόπιστοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου. Ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση του έργου, ο υπουργός τόνισε ότι «η καλύτερη αξιολόγηση δεν είναι αυτά που λέμε εμείς, αλλά όσα βιώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εικόνα του ΕΣΥ είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που ορισμένοι επιμένουν να παρουσιάζουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.