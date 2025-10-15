«Ως κομπάρσο στο έργο άλλων» χαρακτήρισε ο Παύλος Γερουλάνος την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο για τη Γάζα που έλαβε χώρα στο Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο. «Αυτό δείχνει μια απομόνωση της Ελλάδας, είμαστε πολύ απομονωμένοι διπλωματικά, χωρίς να έχουμε την επαφή που θα έπρεπε με την κυβέρνηση Τραμπ».

Σχολιάζοντας τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος υπογράμμισε πως «τώρα είναι η ώρα να πείσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ», καθώς πλέον το έδαφος είναι εύφορο.

Κληθείς αρχικά να σχολιάσει τα θετικά στοιχεία του προϋπολογσιμού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως όταν έχουν μπει 100 δισ. στη χώρα, προφανώς θα υπάρχουν στοιχεία που πάνε καλύτερα και αυτό δεν το αρνείται κανείς. «Αυτό το οποίο λέμε, όμως, είναι ότι για να ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει κολλήσει».

«Τα χρήματα τα οποία έχουν φτάσει είναι ελάχιστα και για αυτό βλέπουμε να στεγνώνει η αγορά από ρευστότητα», όπως είπε. «Η κυβέρνηση έχει μια τάση να ονομάζει τις εξαγορές ως επενδύσεις, δεν είναι όμως αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που έλεγε πως το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας είναι λάθος και πρέπει να το αλλάξει».

Μάλιστα, ως προς τα εργασιακά, ο κ. Γερουλάνος τόνισε πως οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.

«Την υπογραφή δεν την έβαλε η Ελλάδα για τη Γάζα, την έβαλε η Τουρκία»

Όταν η συζήτηση στράφηκε γύρω από το Μεσανατολικό, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία του. «Καλείται ο πρωθυπουργός να συμμετάσχει σε μια επικοινωνιακή φιέστα, όταν όλη η δουλειά για να φτάσουν εκεί έχει γίνει από άλλους».

«Αποτέλεσμα είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας - ο οποίος ανέκαθεν ήταν προνομιακός συνομιλητής και Παλαιστινίων και Ισραηλινών - να βρίσκεται εκεί ως κομπάρσος στο έργο αλλουνού. Διότι την υπογραφή δεν την έβαλε η Ελλάδα εκεί, την έβαλε η Τουρκία. Αυτό δείχνει μια απομόνωση της Ελλάδας και αυτό που στενοχωρεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα είναι να βλέπει τον πρωθυπουργό να τον αντιμετωπίζουν για τα πανηγύρια, όχι για την ουσία του ζητήματος».

«Είμαστε πολύ απομονωμένοι διπλωματικά, χωρίς να έχουμε την επαφή που θα έπρεπε με την κυβέρνηση Τραμπ. Το μεγάλο προτέρημα της Ελλάδας ήταν ότι πάντα μιλούσε με όλους, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πως κάτι τέτοιο το έχουμε χάσει. Έπρεπε εξαρχής να καταδικάσουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν έπρεπε να σταματήσουμε να μιλάμε με τους Ρώσους. Βεβαίως έπρεπε αν καταδικάσουμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, δεν έπρεπε όμως να σταματήσουμε να μιλάμε με τους Παλαιστίνιους».

«Δεν κινδυνεύουμε από κόμμα Τσίπρα»

Αναφερθείς στη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος επισήμανε πως οι πολιτικές αλλαγές είναι πάντα εφικτές.

Εξηγώντας μάλιστα τι εννοούσε όταν αναφέρθηκε στην «κολλημένη βελόνα», ο ίδιος δήλωσε:

«Τώρα είναι εύφορο το έδαφος, τώρα είναι η ώρα να βγούμε προς τα έξω, να μιλήσουμε στον κόσμο, να εξηγήσουμε το πρόγραμμά μας, να πείσουμε ότι το δικό μας είναι καλύτερο, για να αλλάξουμε το κλίμα. Το εύφορο αυτό έδαφος άνοιξε λίγο πριν το καλοκαίρι. Αν η φράση "πάμε προς τα έξω" είναι εσωστρέφεια, τότε δεν ξέρω τι είναι εσωστρέφεια».

Ως προς το κόμμα Τσίπρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο. «Η μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τι γεννιέται γύρω γύρω στον ευρύτερο χώρο από την Αριστερά μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους», απάντησε.

«Η μεγάλη μας πρόκληση είναι οι 1,5 εκατομμύριο Ελληνίδες και Έλληνες που δεν πάνε στην κάλπη. Που έχουν επιλέξει να μένουν εκτός γιατί δεν βλέπουν το κόμμα που θέλουν να ψηφίσυν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.