ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύσκολη έως αδύνατη η πληρωμή Οκτωβρίου - Ερωτήματα για το τι ψάχνει η OLAF

Την αδυναμία του να ορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πληρωμές των αγροτών, εξέφρασε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο νυν Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ζαλίδης, ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος του Οκτωβρίου – εντός του οποίου θα δίνονταν χρήματα του Ιουνίου – είναι «δύσκολος έως αδύνατος».

Μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του για το αν ο Οργανισμός θα διατηρήσει την πιστοποίησή του λόγω των πολλών παραμέτρων που βάζει η ΕΕ στο action plan. «Το πρόβλημα είναι από συγκεκριμένα ΚΥΔ. Υπάρχει έρευνα για τα ΚΥΔ από την οικονομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν είναι πάνω από 40 τα ΚΥΔ που διακινήθηκαν τα παραστατικά, ένα ποσοστό 8%», υποστήριξε.

Στο επίκεντρο της κατάθεσής του, βρέθηκε και η έφοδος της ΟLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη να τον ρωτά αν η OLAF ψάχνει τελικά τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και όχι τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Διαπίστωσα ότι σε οργανισμούς που βρίσκεται και έχει ελέγξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν συνηθίζεται να εμφανίζεται η OLAF. Έχετε κάποια εξήγηση; Ψάχνει συμπληρωματικά ή τα στοιχεία που έχει δώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι μάρτυρες;

Γ. ΖΑΛΙΔΗΣ: Αιφνιδιάστηκα κι εγώ από την παρουσία της ΟLAF την ώρα που υπάρχουν 4 εισαγγελείς μέσα.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς;

Γ. ΖΑΛΙΔΗΣ: Μπορεί να είναι και δευτεροβάθμιο όργανο αυτό. Δεν το ξέρω.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Προσέξτε μην εκπλαγείτε στο τέλος. Οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές λένε ότι ψάχνει από το 2016 η OLAF.

Γ. ΖΑΛΙΔΗΣ: Ναι, πάει από '16 ψάχνει.

