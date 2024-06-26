«Συντονίζουμε τις ενέργειες έτσι ώστε να υπάρξει παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και ένα συνολικό σχέδιο ανοικοδόμησης για την Παλαιστίνη», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αιμάν Σαφάντι.

«Δεν έχουμε κανένα χρονικό περιθώριο για περαιτέρω καθυστέρηση, διότι η τυχόν επέκταση των εχθροπραξιών θα καταστήσει σχεδόν αδύνατη την οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση, «έτσι ώστε από κοινού να δράσουμε για να μπορέσουμε να διακόψουμε οριστικά, βιώσιμα αυτόν τον εφιάλτη».

Όπως επισήμανε, «πέρα από το μείζον ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης, από την τυχόν επέκταση των εχθροπραξιών, υφίστανται βεβαίως και σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, όπως για παράδειγμα είναι οι οικονομικές συνέπειες, ιδίως από τον περιορισμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αλλά και σημαντικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους πληθυσμούς, με μετακινήσεις με μεταναστευτικά ρεύματα που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της κατάστασης αυτής».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις τρεις συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

- Να υποδεχτούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, έως το τέλος του πολέμου, παιδιά από τη Γάζα που είναι είτε τραυματισμένα, είτε σε κατάσταση έλλειψης βιοτικών αγαθών.

- Δεύτερον, από κοινού με τους ομολόγους του από τη Δανία και την Πορτογαλία, την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη διακυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

- Τρίτον, τη συγκρότηση task force αποτελούμενης από υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ και αραβικών κρατών με διαμεσολαβητικό ρόλο στην περιοχή, όπως κατεξοχήν είναι η Ιορδανία, ώστε να συντονιστούν οι πολύπλευρες προσπάθειες που λαμβάνουν σήμερα χώρα για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για την κοινή πρόταση με τη Δανία και την Πορτογαλία επισήμανε πως αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και να υπάρξει μία ενίσχυση και θωράκιση σε ό,τι αφορά τους κανόνες καλής νομοθέτησης, λογοδοσίας, τους κανόνες διαφάνειας.

«Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αποδώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη νομιμοποίηση γίνεται στην Παλαιστινιακή Αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος αξιόπιστος συνομιλητής ο οποίος έχουμε στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως είναι αυτονόητο ότι θα έχει έναν σοβαρό λόγο στην επόμενη μέρα της διοίκησης στην Παλαιστίνη».

«Θα πρέπει να ενεργήσουμε ήδη προληπτικά για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σε επίπεδο τεχνογνωσίας ό,τι είναι δυνατόν για να καταστεί λειτουργική η επόμενη μέρα της Παλαιστίνης», σημείωσε και προσέθεσε πως «οι δράσεις αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου η επόμενη μέρα να μας βρει έτοιμους, διότι η ειρήνη αυτή τη στιγμή είναι το άμεσο ζητούμενο».

«Η επόμενη μέρα καταλαμβάνει αφενός την εδραίωση των θεσμών στην ευρύτερη περιοχή στην Παλαιστίνη, όπως επίσης και την επιχείρηση ανοικοδόμησης σε ολόκληρη την περιοχή», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, έχει επέλθει μια πολύ μεγάλη καταστροφή στις βασικές υποδομές και δίκτυα, άρα «θα πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας για να υπάρχουν συνθήκες, οι οποίες θα είναι βιώσιμες για τον λαό της Παλαιστίνης, έτσι ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν στις εστίες τους.

Διότι ο κίνδυνος που πάντοτε υπάρχει είναι ότι ακριβώς λόγω της έλλειψης βιοτικών αγαθών και της έλλειψης των πολύ κρίσιμων υποδομών που είναι αναγκαίες για τη διαβίωση των ανθρώπων, να αναγκαστούν να εκπατριστούν οι Παλαιστίνιοι».

Επισήμανε πως οι πρωτοβουλίες αποκτούν στην παρούσα συγκυρία ιδιαίτερη αξία, «πρωτίστως διότι βρισκόμαστε ήδη σε περιβάλλον ανθρωπιστικής καταστροφής. Επιπλέον, όμως, διότι ο κύκλος των εχθροπραξιών αντί να συρρικνώνεται διαρκώς διευρύνεται, ιδίως προς την Ερυθρά Θάλασσα, τον Νότιο Λίβανο και τη Δυτική Όχθη. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο φαύλος κύκλος των απαράδεκτων απειλών για περαιτέρω πολεμικές συρράξεις, όπως η ωμή και κυνική απειλή που δέχθηκε η Κύπρος».

Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής στο Μεσανατολικό

«Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή, ως χώρα που προωθεί την ειρήνη και ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών τήρησε στάση αρχών στο Μεσανατολικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης και προσέθεσε:

«Είναι καθολική απαίτηση, της Ευρώπης αλλά και του κόσμου ολόκληρου, να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης». «Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει ένα σαφές και βιώσιμο όραμα για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, που θα εγγυάται ταυτόχρονα την ασφάλεια του Ισραήλ».

Όπως επεσήμανε, «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, η Ελλάδα αναλαμβάνει καθήκοντα αιρετού μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026».

«Δεσμεύομαι να εργαστούμε συστηματικά για να αποκαταστήσουμε το αληθινό νόημα του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποφυγή χρήσης βίας. Η ανθρωπότητα δεν αντέχει περαιτέρω διχασμό. Το μήνυμά μας για δημοκρατία, διάλογο και διπλωματία θα πρέπει να πρυτανεύσει».

Υπογράμμισε δε πως υφίσταται ήδη διάχυση των εχθροπραξιών, καθώς πρόκειται για μία «περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη, με τεράστια ιστορικά βάρη και γι' αυτό τον λόγο η οποιαδήποτε ανάφλεξη ουσιαστικά οδηγεί και σε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα εχθροπραξιών».

Ήδη, όπως εξήγησε, το έχουμε βιώσει στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχουμε σοβαρά επεισόδια σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, μια σοβαρά επιδεινούμενη κατάσταση στον νότιο Λίβανο και τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη.

«Είναι μια κατάσταση, η οποία είναι μία βραδυφλεγής βόμβα. Για τον λόγο αυτό κάθε μέρα που περνάει δημιουργεί και περισσότερες και εντονότερες συνθήκες για την περαιτέρω επέκταση των εχθροπραξιών. Αυτό καλεί για μία άμεση αντίδραση», τόνισε.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Ιορδανίας, επισήμανε πως η πολιτιστική και οικονομική αλληλεπίδραση Ελλάδας και Ιορδανίας έχει ιστορία 10.000 ετών, ενώ οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, με ιδιαίτερη δυναμική στους τομείς, ιδίως, της οικονομίας, του εμπορίου, της άμυνας και του πολιτισμού.

«Σημαντικό κεφάλαιο για τις σχέσεις αποτελεί η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Αλλά και πολυμερώς, η Ελλάδα, προωθεί σταθερά την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας και συνεργάζεται ουσιαστικά με το Αμάν στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη διαχρονική εκτίμησή της Ελλάδας για τη στάση της Ιορδανίας ως προς την προστασία των μουσουλμανικών και χριστιανικών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους. «Η Ιορδανία συμβάλλει ενεργητικά και ευεργετικά στη διαφύλαξη της πολυπολιτισμικότητας και της θρησκευτικής ανεκτικότητας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή», ανέφερε.

Όπως υπενθύμισε, η Ιορδανία έχει επηρεαστεί καίρια από τις αλλεπάλληλες περιφερειακές κρίσεις, φιλοξενώντας εκατομμύρια Παλαιστινίων προσφύγων στο έδαφός της. Σημείωσε πως παρέχει με γενναιόδωρο τρόπο, αλλά ενίοτε και με τίμημα, ασφαλές καταφύγιο σε κατατρεγμένους ανθρώπους.

«Στη σημερινή τραγική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Ιορδανία εργάζεται συστηματικά, με σύνεση και μετριοπάθεια, για την ειρήνευση και τη σταθερότητα στην περιοχή, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας», επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης και ανέφερε ως πιο πρόσφατη πρωτοβουλία, τη συνδιοργάνωση με την Αίγυπτο και τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Διάσκεψης στο Αμάν για την αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας στη Γάζα.

ΥΠΕΞ Ιορδανίας: «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει»

«Οποιαδήποτε απειλή για την σταθερότητα και την ειρήνη είναι κοινή απειλή», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου και Ιορδανίας και τόνισε πως ο βασιλιάς της Ιορδανίας ενδιαφέρεται να ενισχύσει αυτή τη σχέση.

«Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία και σε άλλους τομείς», σημείωσε.

«Οι σχέσεις μας είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια βασίζονται σε κοινές αξίες και τον αλληλοσεβασμό. Σεβόμαστε τις ανθρωπιστικές αξίες, το χάρτη του ΟΗΕ». Τώρα, όμως, όπως τόνισε, «παραβιάζονται όλες αυτές τις αρχές».

«Τα δύο τρίτα της κοινωνίας στη Γάζα έχουν φύγει, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί», σημείωσε και προσέθεσε πως ο μόνος δρόμος είναι η λύση των δύο κρατών.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι ένα έγκλημα που πρέπει να σταματήσει. Πρόκειται για τραγωδία».

Όπως περιέγραψε, ο ΟΗΕ δεν μπορεί να μοιράσει τρόφιμα, απαγορεύεται στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς να μπουν, οι υποδομές καταστρέφονται, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα τζαμιά.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, όλοι οι ανεξάρτητοι οργανισμοί λένε ότι πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε», υπογράμμισε και τόνισε πως υπάρχει ο κίνδυνος να κλιμακωθεί και να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Όλα αυτά δείχνουν, όπως σημείωσε, ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και να ληφθούν πρωτοβουλίες από τη διεθνή κοινότητα, καθώς απειλείται το μέλλον της περιοχής.

«Η αξιοπιστία του διεθνούς δικαίου είναι σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι μόνιμη απαίτηση από όλους. Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται από όλους», σημείωσε ερωτηθείς για την πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Όμως, όπως ανέφερε, το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, θέλει μια προσωρινή ανακωχή.

«Χρειάζεται μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Δεν θα στείλουμε δυνάμεις στη Γάζα για να αντικαταστήσουν αυτές του Ισραήλ. Θέλουμε μια μόνιμη πλήρη ειρήνη, με τη λύση των δύο κρατών. Θέλουμε μια πλήρη συμφωνία, μια ριζική και μόνιμη λύση, αλλιώς η κατάσταση αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο».

Όπως τόνισε, η ανθρωπιστική βοήθεια αδυνατεί να φτάσει, καθώς το Ισραήλ έχει συγκεκριμένες λίστες με τα προϊόντα που μπορούν να φτάσουν, δεν έχουν ανοίξει όλοι οι διάδρομοι, έχουν υπάρξει ακόμη και επιθέσεις στα φορτηγά που στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Εμείς προσπαθήσαμε από αέρος να στείλουμε βοήθεια, όμως οι ποσότητες αυτές είναι μικρές. Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

