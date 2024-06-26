ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Είναι εδώ το πολιτικό αδιέξοδο της κυβέρνησης

«Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης συγκάλεσε την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας για να αποτιμήσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, καθώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, οι ευρωεκλογές δεν άλλαξαν τίποτα. Παρότι το 41% έγινε 28% κι έχασε 13 μονάδες, προτιμά να ασχολείται με το άθροισμα της αντιπολίτευσης, παρά να εμβαθύνει στα πολιτικά μηνύματα της κάλπης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το πολιτικό αδιέξοδο για την κυβέρνηση είναι εδώ. Δυστυχώς, συνακόλουθα μεγαλώνει το αδιέξοδο της καθημερινότητας για τους περισσότερους πολίτες της χώρας μας», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση και τονίζει πως «αυτό που αρνείται ο κ. Μητσοτάκης, μη λαμβάνοντας το μήνυμα των εκλογών, είναι ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πρωταθλήτριες χώρες στην ακρίβεια, με τις τιμές των τροφίμων να έχουν αυξηθεί τουλάχιστον 30,5% κατά μέσο όρο από την αρχή της κρίσης».

«Η τιμή του ρεύματος εκτοξεύεται και δεν έχει γίνει καμία δομική παρέμβαση για την προστασία των καταναλωτών. Τα καρτέλ συνεχίζουν να κάνουν πάρτι και τη θερινή σεζόν, με τις τιμές των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων να συνιστούν έναν καλοκαιρινό εφιάλτη. Η αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων στην Ελλάδα είναι 2η από τον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης. Όσο για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε με την επιστολή του προς την ευρωπαϊκή ηγεσία να παρέμβει, όταν ο ίδιος δεν τολμά να τις αγγίξει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει πολλά να πει μόνο για τα "λεφτόδεντρα" του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι κατατεθειμένες προτάσεις μας είναι επισήμως κοστολογημένες από το ΓΛΚ κι έχουμε ζητήσει να τις φέρει για συζήτηση στη Ολομέλεια της Βουλής».

«Ό,τι αρνείσαι να δεις, αρνείσαι να το αλλάξεις. Όσο κι αν χρησιμοποιεί την αξιωματική αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές αναταράξεις από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει ότι δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ο πολιτικός της χρόνος τελειώνει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

