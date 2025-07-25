Την εθνική ομάδα πόλο γυναικών, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του συνεχάρησαν θερμά τις αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο για τη σπουδαία διάκριση και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους. «Καταπληκτικές ήσασταν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Αυτό που θα θυμάμαι πιο έντονα είναι το πώς τραγουδήσατε τον εθνικό ύμνο – αυτή ήταν για μένα η πιο δυνατή εικόνα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε εκτενής συζήτηση για την πορεία και τις προοπτικές του ελληνικού πόλο, με έμφαση στις ανάγκες των εθνικών ομάδων. Στο τραπέζι τέθηκε η προοπτική δημιουργίας ενιαίας αθλητικής βάσης με πισίνα, γυμναστήριο και χώρους φιλοξενίας, ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία χωρίς συνεχείς μετακινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ που αναβαθμίζονται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην προβολή του γυναικείου πόλο, με την πρόταση για τακτική τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων πρωταθλήματος από την ΕΡΤ, με στόχο την ισότιμη κάλυψη με το ανδρικό. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση αυτής της πρότασης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενίσχυση του αθλήματος σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την προσέλκυση νέων αθλητών και αθλητριών.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, τα μέλη της εθνικής ομάδας προσέφεραν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα γαλάζιο σκουφάκι με το νούμερο 15 – όσα και τα μέλη της αποστολής – καθώς και μια μπάλα με τις υπογραφές τους.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του ευχαρίστησαν την εθνική ομάδα για τη χαρά που προσέφερε στους Έλληνες και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στις επόμενες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

