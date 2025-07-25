Για επικοινωνιακό σόου κάνει λόγο σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης πατάει γκάζι στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση των "κολλητών"».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πατήσει γκάζι στην επικοινωνία, παρ' όλο που οι επιδόσεις του μέχρι σήμερα στην εξωτερική πολιτική, στην υπονόμευση του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, και βεβαίως στη διαφθορά και τη διαπλοκή, έπρεπε να τον οδηγήσουν σε χειρόφρενο και εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης, εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της επιβολής ομερτά διά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, συγκάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο για να κάνει ένα επικοινωνιακό σόου δήθεν μεταρρυθμίσεων και να στείλει ένα και μόνο μήνυμα: "Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης". Αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει άλλωστε την ομάδα των "αρίστων" της ΝΔ, από την πρώτη μέρα που εγκαταστάθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Να κατευθύνουν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στα χέρια των συμφερόντων που ήρθαν να υπηρετήσουν και στα deals που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης».

Ειδική αναφορά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση τονίζοντας:

«Ειδικά για τον κώδικα της Αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση όφειλε να ακούσει τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, στην οποία, αν και η ΝΔ διαθέτει μεγάλη πλειοψηφία, είναι απέναντι σε αυτόν τον κώδικα της επιπλέον απορρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Επίσης, να γνωρίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι αυτοδιοικητικές εκλογές το 2028 θα γίνουν με την κυβέρνηση που θα έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός στις εθνικές εκλογές που θα έχουν προηγηθεί» προσθέτει και καταλήγει:

«Είναι πλέον προφανές πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κάνει τα πάντα ώστε να μην υπάρξει οποιουδήποτε είδους έλεγχος και διερεύνηση των πεπραγμένων της, μέχρι να εξαντλήσει ακόμη και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, οι εξελίξεις θα τη διαψεύσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.