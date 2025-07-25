Σύγκρουση λεωφορείων στη Βούλα- Κυρανάκης: Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας

«Πιο σοβαρές συνέπειες» για την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, από την επιβολή προστίμου που της επέβαλε ο ΟΑΣΑ, για την πρόσφατη σύγκρουση λεωφορείων στη Βούλα με 47 τραυματίες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργου Καραμέρου, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «η έρευνα για το περιστατικό το οποίο προκάλεσε 47 τραυματισμούς μεταξύ αυτών και παιδιών, διερευνάται ακόμα και θα υπάρξουν πιο σοβαρές συνέπειες». «Και προφανώς, περιμένουμε από επαγγελματίες του χώρου να αντιλαμβάνονται την αίσθηση του καθήκοντος, ότι διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές, ότι μεταφέρουν ανθρώπους και νέα παιδιά και ανήλικους, μέσα από τα δρομολόγια τους, και άρα λοιπόν θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα μας» προσέθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμέρος είπε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν τρία ατυχήματα με λεωφορεία της ιδιωτικής Κοινοπραξίας Συγκοινωνικών Αττικής. Μετά τη Βούλα, στις 4 και τις 9 Ιουλίου, προχθές στις 23 Ιουλίου, λεωφορείο προσέκρουσε σε ψητοπωλείο στο Μενίδι με ζημιές σε αυτοκίνητα και 12 επιβάτες. «Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής; Πήρανε 385 εκατομμύρια ευρώ για οχτώ χρόνια, έγιναν νοματαίοι, […] και κάθε πέντε μέρες έχουμε ένα παράδοξο». Αναφερόμενος στο πρόστιμο 40 χιλ. που επέβαλε ο ΟΑΣΑ είπε ότι μπροστά στα 385 εκατομμύρια «και δεδομένου του κομφούζιου που υπάρχει στις συγκοινωνίες, με τα αλλεπάλληλα και επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό χάδι».

Για το τελευταίο περιστατικό, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι από την μέχρι τώρα ανακριτική διαδικασία φαίνεται ότι ο οδηγός δεν έβαλε χειρόφρενο ως όφειλε, και έτσι έβαλε σε κίνδυνο τους επιβάτες […] ενώ οφείλουμε να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγνώμη στην τοπική επιχείρηση. «Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που προστίθεται σε δύο ακόμα της κοινοπραξίας». Διευκρίνισε επίσης ότι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε αφορά το ένα από τα τρία περιστατικά. Όχι και τα τρία.

Πηγή: skai.gr

