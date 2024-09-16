Την ανάγκη να υπάρξει δίκαιος καταμερισμός των βαρών στο μεταναστευτικό, στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις του με το Γάλλο ομόλογό του Στεφάν Σεζουρνέ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Παράλληλα, τόνισε, «πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών που εκμεταλλεύονται την ανάγκη και τον πόνο των ανθρώπων».

Ο κ. Γεραπετρίτης συνεχάρη τον Στεφάν Σεζουρνέ που προτάθηκε σήμερα από το Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για τη θέση του Ευρωπαίου επιτρόπου της Γαλλίας.

Συνεχάρη ακόμη τη Γαλλία για την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και μετέφερε την ευγνωμοσύνη της Ελλάδας «για την ιδιαίτερα τιμητική θέση που επιφυλάχθηκε στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ιδιαίτερα στην τελετή λήξης των αγώνων».

Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Γαλλία ανέπτυξαν διαχρονικά μία ισχυρή στρατηγική σχέση, η οποία εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες: του διαφωτισμού, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. «Οι αρχές αυτές ήταν, εξάλλου, εκείνες που γέννησαν τη μεγάλη γαλλική επανάσταση, πηγή έμπνευσης για τον ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα το 1821».

Ακόμη αναφέρθηκε στη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα στους δύσκολους καιρούς που βίωσε η χώρα, όπως ήταν η δύσκολη εποχή της μείζονος οικονομικής κρίσης.

«Συνεργαζόμαστε στενά σε όλα τα επίπεδα με τη φίλη Γαλλία, εταίροι στην ΕΕ, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ιδίως σε διμερές επίπεδο σε αγαστή διαρκή συνεργασία. Στον ΟΗΕ, η Γαλλία στήριξε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και προσέθεσε: «Προσβλέπουμε στη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, το συντονισμό των δράσεων και των κοινών ευρωπαϊκών μας θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2025-2026».

Σημείωσε δε πως με το Παρίσι υπάρχει κοινή αντίληψη για τα καίρια θέματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. «Πιστεύουμε βαθιά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και θέλουμε «η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να ευημερήσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, η έκθεση Ντράγκι είναι αφορμή για αναστοχασμό για το μέλλον της Ευρώπης και τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. «Η προσωπική σας συμβολή από τη νέα θέση σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλει καίρια στην ανταγωνιστικότητα και στην ευημερία της ευρωπαϊκής οικονομίας», σημείωσε

Τόνισε ακόμη πως υπάρχει κοινή αντίληψη για τη γεωστρατηγική σημασία και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Μεσογείου και ανέφερε πως οι γαλλικές και ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως η «Ένωση για τη Μεσόγειο», το σημερινό «MED9» είναι ενδεικτικές της σημασίας που οι δύο χώρες επενδύουν στην περιφερειακή συνεργασία και διάλογο.

Οι δύο χώρες, ανέφερε ακόμη, μοιραζόμαστε τις προκλήσεις της μετανάστευσης και οι δύο ως χώρες πρώτης υποδοχής, ενώ υπενθύμισε ότι η Μεσόγειος είναι το επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, με την Ελλάδα να βιώνει ήδη με εξαιρετικά επώδυνο τρόπο τις συνέπειές της. Ευχαρίστησε το Γάλλο υπουργό για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών του καλοκαιριού στην Αττική.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τον συντονισμό των δράσεών τους, «ώστε να προτεραιοποιήσουμε τις δράσεις μας που αφορούν την εφαρμογή του Συμφώνου και να έχουμε μια κοινή πορεία προς την ενσωμάτωση του κεκτημένου αυτού».

Εν μέσω γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσα ανοιχτά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, όπως είναι η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Γάζα, η αστάθεια στον Νότιο Καύκασο και η ραγδαία επιδεινούμενη κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ.

Συζητήθηκε ακόμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη για άμεση επίτευξη εκεχειρίας ώστε να σταματήσει η ανθρωπιστική καταστροφή και η περαιτέρω διάχυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, Ελλάδα και Γαλλία συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο της επιχείρησης «ASPIDES» για την κατοχύρωση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την αποτροπή περιβαλλοντικής καταστροφής μετά και την επίθεση που δέχτηκε το ελληνικής σημαίας, δεξαμενόπλοιο «SOUNION».

«Όπως και στη Μέση Ανατολή έτσι και στην Ουκρανία η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής απέναντι στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε και σημείωσε πως καταδίκασε εξ αρχής τη ρωσική εισβολή ως αναθεωρητική πράξη και ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Σημείωσε ακόμη πως και τις δύο χώρες απασχολεί η αρχιτεκτονική στη διαδικασία των αποφάσεων της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διεύρυνσή της.

«Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την υιοθέτηση της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων», σημείωσε και προσέθεσε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ευόδωση της προοπτικής είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η καθολική -και όχι επιλεκτική- συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο.

Ειδικότερα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών επανέλαβε ότι, «ως διεθνής συνθήκη, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη και παράγει υποχρεώσεις οι οποίες οφείλουν να τηρούνται στο έπακρο».

Στον οικονομικό τομέα, στο εμπόριο, στην ενέργεια και τις επενδύσεις υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης των ήδη στενών διμερών σχέσεων, σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στην ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.

Γάλλος ΥΠΕΞ: Η γαλλο-ελληνική συνεργασία είναι απαραίτητη και πρέπει να τη συντηρήσουμε

«Η γαλλο-ελληνική συνεργασία είναι απαραίτητη για εμάς και πρέπει να τh συντηρήσουμε», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, προτείνοντάς τον για τη θέση του Γάλλου επιτρόπου.

Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνεισφορά της στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς είχε αποστείλει από τον Ιούλιο 10 αστυνομικούς στη Γαλλία, ενώ συνεχάρη τους Έλληνες αθλητές για τα καλά τους αποτελέσματα.

«Το 2024 σηματοδοτεί την τρίτη επέτειο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης», ανέφερε. «Αποτελεί ένδειξη της αμοιβαίας αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης που έχουμε σε όλους του τομείς».

«Έχουμε ενισχύσει ιδιαίτερα τους δεσμούς μας όσον αφορά τη στρατιωτική συνεργασία: τα στρατιωτικά αεροσκάφη Rafale και οι φρεγάτες Belhara που προμηθεύουμε στην Ελλάδα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας» ανέφερε.

«Μαζί συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα και ευρωπαϊκή ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε πως «θα συνεχίσουμε την κοινή μας συνεργασία για ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης κατά τους επόμενους μήνες».

Επισήμανε πως υπάρχει στενή συνεργασία στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας φέτος το καλοκαίρι, με τη Γαλλία να στέλνει στη χώρα μας 180 πυροσβέστες, 55 οχήματα και 1 ελικόπτερο υδροβολής, στο πλαίσιο του RescEU.

Εκ μέρους της Γαλλίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη σε όσους υπέστησαν τις συνέπειες των τρομερών πυρκαγιών, ενώ τόνισε πως δεν ξεχνούν τη συμβολή της Ελλάδας το καλοκαίρι του 2022 στις πυρκαγιές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας.

«Οι δύο χώρες ξέρουν πώς να αλληλοϋποστηρίζονται στις δύσκολες στιγμές. Τα τραγικά γεγονότα με πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη δείχνουν την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», τόνισε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, υπογράμμισε πως «πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση». «Είναι μεγάλο διακύβευμα για την Ευρώπη να δείξουμε ότι τα κείμενα που έχουν ψηφιστεί στην Ευρώπη είναι εφαρμόσιμα το συντομότερο δυνατό, να αποδείξουμε επίσης την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Πρέπει να μην υπάρχουν διαφοροποιημένες αντιμετωπίσεις όσον αφορά το μεταναστευτικό στην Ευρώπη» τόνισε.

Όσον αφορά τη στρατηγική ευρωπαϊκή άμυνα, επισήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να μειώσει την εξάρτηση της σε βασικούς τομείς, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την ψηφιακή τεχνολογία και την ενέργεια.

Συνεχάρη την Ελλάδα για τη «λαμπρή εκλογή της» για διετή θητεία στο ΣΑ του ΟΗΕ και σημείωσε πως πρόκειται για «σημαντικό φόρουμ για να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες».

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι τα διεθνή φόρουμ δημιουργούν τετελεσμένα, απτά αποτελέσματα. Να αναδιοργανώσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση, να δούμε πώς οι νότιες χώρες δεν θα απομακρυνθούν από τις χώρες του Βορρά», ανέφερε.

«Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ έχει ύψιστη σημασία για εμάς», σημείωσε ο Γάλλος υπουργός και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η γαλλο-ελληνική συνεργασία θα είναι καρποφόρα όσον αφορά την ατζέντα για το κλίμα και την ασφάλεια, τις γυναίκες την ειρήνη και την ασφάλεια, την προστασία των παιδιών σε ένοπλες περιοχές, την προώθηση της ασφάλειας τη θαλάσσια ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

