Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες που επλήγησαν από πλημμύρες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο διαδίκτυο (στα αγγλικά) εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες που επλήγησαν από την κακοκαιρία:

Συγκεκριμένα αναφέρει ο πρωθυπουργός:

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Αυστρία και τη Μολδαβία, που επλήγησαν από σοβαρές πλημμύρες. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Χρειαζόμαστε μια ενωμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση για να προσαρμοστούμε στις κλιμακούμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

«Greece stands in solidarity with Romania, Poland, Czechia, Austria, and Moldova, affected by severe flooding. Our condolences go out to the families of the victims. We need a united and decisive European response to adapt to the escalating challenges of the climate crisis».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.