Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τρίτη με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, το οποίο απολαμβάνει διακομματικής αναγνώρισης στις ΗΠΑ.
Ακόμα, έγινε αναφορά στο ισχυρό αποτύπωμα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην αμερικανική κοινωνία και στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Συζήτησαν ακόμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Ο πρωθυπουργός την Τετάρτη συναντάται με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
