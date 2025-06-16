Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα των πανεπιστήμιων Yale και το ΕΚΠΑ τέθηκε στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους προέδρους των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κκ. Maurie McInnis και Γεράσιμο Σιάσο, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η πολύ καλή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια και συζητήθηκε η δυνατότητα εμβάθυνσής της.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην τόνωση της εξωστρέφειας των δημόσιων πανεπιστημίων και την καλλιέργεια συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού.

Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία» και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.αποτελεί μέρος του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Yale, υπογράφηκε το 2021. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προοπτική ίδρυσης ερευνητικού κέντρου αριστείας στην Αττική για τη στέγαση ευρύτερης ακαδημαϊκής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο ιδρύματα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μεταξύ του Yale και του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ τόνισε πως «ο πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι έτοιμο, ενώ δρομολογούνται και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πρότζεκτ. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να καλλιεργούμε τέτοιου είδους συνεργασίες μεταξύ των δημόσιων πανεπιστημίων μας και κορυφαίων διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας πως είναι «σε εξέλιξη η διαδικασία ίδρυσης μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η νομοθεσία που ψηφίσαμε κρίθηκε συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, για εμένα η προτεραιότητα ήταν πάντα να διασφαλίσω ότι τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, όπου εν τέλει θα σπουδάσουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες φοιτητές, είναι ανοιχτά και προωθούν αυτού του είδους τις συνεργασίες.

Είμαι, λοιπόν, πολύ χαρούμενος που αυτό το πρόγραμμα αρχίζει. Προσβλέπω να ακούσω τις ιδέες σας για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία».

Η Πρόεδρος του Yale Maurie McInnis σημείωσε: «Σας ευχαριστώ θερμά, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ. Το Πανεπιστήμιο του Yale είναι προσηλωμένο εδώ και πολύ καιρό στις ελληνικές σπουδές, τις κλασικές σπουδές. Και τώρα αυτή η ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, να εμβαθύνουμε τις συνεργασίες, ιδιαίτερα εδώ, γύρω από τη δημόσια υγεία και τις περιβαλλοντικές σπουδές, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για το πανεπιστήμιό μας να εμβαθύνουμε τη δέσμευσή μας στην Ελλάδα, και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτή την εταιρική σχέση.

Εκτιμούμε πολύ τη στήριξη από την κυβέρνησή σας και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για μια συνεργασία που ξέρουμε ότι θα αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών. Σας ευχαριστούμε πολύ».

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να σας καλωσορίζουμε και να συνεργαζόμαστε με κορυφαίο ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Yale. Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε τη νέα Πρόεδρο. Χθες, στο Πανεπιστήμιο μας, είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση που διήρκεσε πάνω από πέντε ή έξι ώρες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τεράστια υποστήριξη που παρείχε σε αυτό το πρόγραμμα».



Στη σύσκεψη συμμετείχαν, από την πλευρά της κυβέρνησης, η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου. Έλαβαν επίσης μέρος ο καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale Βασίλειος Βασιλείου, ο καθηγητής και αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαΐδης και ο επικεφαλής του «Yale Club of Greece», Κυριάκος Σαμπατακάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.