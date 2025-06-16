Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχιάν» είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τονίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Σημειώνεται πως χτες, Κυριακή, ο πρωθυπουργός συνομίλησε και με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους ήταν η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όπως αναφέρει το Σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA).

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο το Ιράν.

🇸🇦 📞 🇬🇷 | HRH Crown Prince Mohammed bin Salman received a phone call from Greek Prime Minister, @kmitsotakis. pic.twitter.com/mSCftgXF9k — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) June 15, 2025

Τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση και υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά μέσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.