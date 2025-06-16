Λογαριασμός
«Να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση» - Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συζήτησε ο πρωθυπουργός με Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα και χτες με τη Σαουδική Αραβία 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχιάν» είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τονίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Σημειώνεται πως χτες, Κυριακή, ο πρωθυπουργός συνομίλησε και με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους ήταν η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όπως αναφέρει το Σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA). 

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο το Ιράν.

Τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση και υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά μέσα.

