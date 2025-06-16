Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «καταγγέλλει τη μεθόδευση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ που στη Διάσκεψη των Προέδρων, μαζί με το ΠΑΣΟΚ και με την ανοχή της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, αποφάσισαν η ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών να πραγματοποιηθεί με μια διάτρητη, προαποφασισμένη και ενάντια στον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία».

«Συγκεκριμένα, αντί η ψηφοφορία αυτονόητα να διεξαχθεί ανά πρόσωπο και αποδιδόμενο αδίκημα, έτσι ώστε οι βουλευτές να μπορούν αντίστοιχα να επιλέξουν, μεθοδεύεται ώστε η ψηφοφορία να διεξαχθεί ανά πρόσωπο και πρόταση που έχει κατατεθεί, εξαναγκάζοντας τους βουλευτές να αποδεχθούν ή να απορρίψουν συνολικά την κάθε πρόταση. Η επιλογή αυτή προφανώς έχει να κάνει με τον έλεγχο των βουλευτών και την αντιμετώπιση πιθανών διαρροών. Η διαδικασία αυτή παραπέμπει στις γνωστές λογικές και μεθοδεύσεις της συγκάλυψης και είναι αντίθετη τόσο με τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με το ποινικό δίκαιο, κατ' αναλογία του οποίου λειτουργεί και η Προανακριτική», επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ θα επιμείνει μέχρι τελευταία στιγμή να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία με τον προβλεπόμενο τρόπο. Θα αναδείξει στη συζήτηση στην Ολομέλεια το σύνολο των πολιτικών και ποινικών ευθυνών, όπως αυτές ολοκληρωμένα καταγράφονται στην πρόταση που κατέθεσε. Δεν πρόκειται, όμως, σε καμία περίπτωση να νομιμοποιήσει απαράδεκτες μεθοδεύσεις ή fast track διαδικασίες Προανακριτικής που μοναδικό στόχο έχουν τη συγκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

