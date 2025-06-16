«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία, καθώς ακόμη μια κρίση προστίθεται σε ένα ήδη ταραγμένο γεωπολιτικό τοπίο. Η περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενέχει κινδύνους σοβαρής ανάφλεξης με σοβαρές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Από την πρώτη στιγμή, βρισκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Ισραήλ και το Ιράν, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, συνομιλούμε με χώρες της περιοχής, με εταίρους και συμμάχους, με στόχο την αποκλιμάκωση. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι ακόμη μια εστία κρίσης».

Αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Ωστόσο, επανέλαβε ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί μέσω της διπλωματίας. Ακόμη, τόνισε στον Ισραηλινό ομόλογό του την ανάγκη για άμεση εκεχειρία στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός συνομίλησε ακόμη με τον πρίγκιπα διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για τις τελευταίες εξελίξεις. Συμφώνησαν στην ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση και να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση. Είπε επίσης ότι «εντός της ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επικοινωνήσει με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχιάν».

«Παραμένουμε σε εγρήγορση για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνομιλεί με εταίρους και συμμάχους προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας. Ο δρόμος για την περιφερειακή σταθερότητα περνά μέσα από τη διπλωματία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τη νέα πρόεδρο του Πανεπιστημίου Yale Μόρι Μακίνις πριν λίγη ώρα ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. «Το Yale είναι ένα από τα 63 πανεπιστήμια, μαζί με το Harvard, το Columbia και το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης του εξωτερικού των οποίων οι προτάσεις συνεργασίας με τα ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια εγκρίθηκαν από την ΕΘΑΕ», είπε επισημαίνοντας ότι «αφορμή για τη συνάντηση είναι το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο "Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία" που ξεκινούν από κοινού το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Yale».

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι «με μια ιστορικής σημασίας απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό τον νόμο του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών τμημάτων ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα. Η χώρα μας, αποτελούσε για χρόνια εξαίρεση, μαζί με την Κούβα, εξαιτίας των ιδεοληψιών του πολιτικού χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, που αρνούνταν να δώσουν την δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι το επιθυμούσαν να σπουδάσουν σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο χωρίς να χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό. Από τα 13 πανεπιστήμια που έκαναν αίτηση, τα 4 βρίσκονται σε κατάταξη υψηλότερη από τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στον μέσο όρο των ελληνικών πανεπιστήμιων».

Υπογράμμισε ότι «οι κινήσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν βελτιώσει την εικόνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τις καταλήψεις να εκκενώνονται με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και η χρηματοδότηση των δημόσιων Πανεπιστημίων έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

Είπε ακόμη ότι «τα μη κρατικά Πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουν περισσότερο το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δίνοντας ευκαιρίες στους υποψήφιους φοιτητές, φέρνοντας επιπλέον έσοδα στη χώρα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό στη χώρα μας και ανοίγοντας το δρόμο στους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης ήταν η έναρξη αποστολής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ’ οίκον σε όποιον ασθενή το επιθυμεί σε ολόκληρη την επικράτεια. «Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης "Σήμερα λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών Υγείας. Με τον τρόπο αυτόν μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους στις ουρές της ντροπής είτε μέσα στη ζέστη είτε μέσα στο κρύο". Ακόμα, ο υπουργός προανήγγειλε πως οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και με την άμεση συνεργασία του υπουργείου Υγείας με τα ιδιωτικά Φαρμακεία».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε, χθες, η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπέδων για την φετινή αντιπυρική περίοδο. «Συνολικά έγιναν περίπου 702.000 δηλώσεις. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό δείγμα, που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του μέτρου και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα θερμών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Επιπλέον, με την συμβολή του υπουργείου Εσωτερικών, κατέστη εφικτό να εγγραφεί στην πλατφόρμα σχεδόν το 100% των Δήμων ανά την επικράτεια, σε σχέση με πέρσι που είχε εγγραφεί μόλις το 55%. Ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην αντιμετώπιση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα πλησίον αστικών περιοχών. Στόχος του μέτρου δεν είναι η τιμωρία, αλλά η συμμόρφωση των πολιτών με μια κουλτούρα πρόληψης, η οποία θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και των εναέριων μέσων επιτήρησης και κατάσβεσης».

Το επόμενο θέμα ήταν η αναβάθμιση τους Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το οποίο «ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ, όπου περνάει η ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων. Στόχος της ενοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών είναι ο εντοπισμός της διακίνησης "μαύρου" χρήματος του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενίσχυσης και "θωράκισης" των ελέγχων. Για την κυβέρνηση η μάχη κατά του "μαύρου" χρήματος και της φοροδιαφυγής αποτελεί εθνική υποχρέωση, γι' αυτό και συνεχίζει τις πρωτοβουλίες σ' αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κλείνοντας με το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σήμερα, στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η πρόταση του πρωθυπουργού, ως προέδρου της ΝΔ, είναι ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας».

