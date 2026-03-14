Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε το αίτημα αγροτών να έχουν μια σύντομη συνάντηση μαζί του στη Λάρισα, πριν από την έναρξη του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η επαφή διήρκεσε λίγα λεπτά, με τους εκπροσώπους των αγροτών να παρουσιάζουν στον πρωθυπουργό τα βασικά αιτήματά τους, τα οποία – όπως ανέφεραν – εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με το onlarissa, νωρίτερα αντιπροσωπεία από αγροτικές ομοσπονδίες και συλλόγους είχε φτάσει με τρακτέρ έξω από το ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μιλήσει ο πρωθυπουργός το μεσημέρι. Οι αγρότες ζήτησαν να πραγματοποιηθεί μια ολιγόλεπτη συνάντηση, προκειμένου να του εκθέσουν, όπως δήλωσαν μπροστά στις κάμερες, «τα διαχρονικά τους προβλήματα».

Ειδικότερα, περίπου 10 τρακτέρ επιχείρησαν να σταθμεύσουν απέναντι από το ξενοδοχείο, όμως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με κλούβες των ΜΑΤ εμπόδισαν την κίνηση αυτή. Τελικά τα οχήματα στάθμευσαν σε κοντινή απόσταση, στην έξοδο προς Νίκαια. Μέχρι εκείνη την ώρα, αγρότες και αστυνομία βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις, αναζητώντας μια λύση που θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης στις 13:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», το οποίο διοργανώνεται στην πόλη και φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial. Στις εργασίες του προσυνεδρίου συμμετέχουν βουλευτές από τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελέχη των τοπικών κομματικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Πηγή: skai.gr

