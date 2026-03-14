Δένδιας: Η θυσία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας

Σήμερα συμπληρώνονται 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών

«Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας, στον Αγώνα τους για την Ελευθερία» αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κύπρος Νίκος Δένδιας απαγχονισμός
