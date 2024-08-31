«Οι επιτυχίες για την πατρίδα μας συνεχίζονται», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σήμερα στο βάθρο ανέβηκε η Λήδα Μανθοπούλου και η Έλενα Παπασταματοπούλου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

«Θερμά συγχαρητήρια στη χάλκινη Έλενα Παπασταματοπούλου και στην ασημένια Λήδα Μανθοπούλου!», πρόσθεσε στο μήνυμα του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τα δύο νέα μετάλλια της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι επιτυχίες για την πατρίδα μας στους Παραολυμπιακούς αγώνες συνεχίζονται! Θερμά συγχαρητήρια στη χάλκινη Έλενα Παπασταματοπούλου και στην ασημένια Λήδα Μανθοπούλου!



Μας κάνατε υπερήφανους! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 31, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.