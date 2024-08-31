Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη «χάλκινη» Έλενα Παπασταματοπούλου και την «ασημένια» Λήδα Μανθοπούλου

Συγχαρητήρια ανάρτηση του πρωθυπουργού για τις ελληνικές επιτυχίες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Μητσοτάκης Παραολυμπιακοί Αγώνες

«Οι επιτυχίες για την πατρίδα μας συνεχίζονται», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σήμερα στο βάθρο ανέβηκε η Λήδα Μανθοπούλου και η Έλενα Παπασταματοπούλου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

«Θερμά συγχαρητήρια στη χάλκινη Έλενα Παπασταματοπούλου και στην ασημένια Λήδα Μανθοπούλου!», πρόσθεσε στο μήνυμα του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τα δύο νέα μετάλλια της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

