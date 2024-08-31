Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Έλενας Ράπτη (φωτο)

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Έλενας Ράπτη, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν άγνωστοι σήμερα το βράδυ.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του γραφείου της υφυπουργού Τουρισμού και βουλευτού της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της πόλης.

«Νίκη στην απεργία πείνας του Θ. Πικάση», ήταν το σύνθημα που έγραψαν έξω από το γραφείο της Έλενας Ράπτη.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο της Υφυπουργού Τουρισμού και βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Έλενας Ράπτη.

Αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

Όσο και αν το επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι, δεν μας εκφοβίζουν! Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται.

